[Décryptage] Les raisons du revirement de Trump face à la Corée du Nord

La décision peut effectivement surprendre d’autant qu’elle intervient le jour même où Pyongyang procède à la destruction de son site d’essai nucléaire. Elle peut paraître incompréhensible aussi, mais cela illustre le côté imprévisible de Donald Trump et les relations mouvementées entre les deux dirigeants. On voit clairement qu’aucun des deux ne veut perdre la face. C'est une surprise car on était clairement entré dans une phase de dialogue entre les deux Corées, et Kim Jong-un avait fait d’importantes concessions ces derniers mois, pour convaincre Washington de sa bonne volonté et de rendre possible le sommet de Singapour.

Quelles sont les raisons de la volte-face de Donald Trump?

Le président américain reproche à la Corée du Nord son « énorme colère » et « hostilité ». On ignore à quoi il fait concrètement allusion. Mais la semaine dernière, le vice-président américain Mike Pence avait d’abord mis en doute la sincérité de Kim Jong-un, en déclarant que « ce serait une grave erreur pour Kim de penser qu’il pourrait se jouer de Donald Trump ». Sous-entendu si la Corée du Nord faisait semblant de dénucléariser le pays. Pence est ensuite allé encore plus loin en déclarant que la Corée du Nord pourrait finir comme la Libye de Mouammar Kadhafi. Des remarques qui ont été qualifiées « d’idiotes et stupides » par le ministère nord-coréen des Affaires étrangères.

Comment interpréter ce retournement de situation?

On sait que Trump avait presque immédiatement accepté l’offre de Pyongyang que lui avait transmis Séoul. D’ailleurs, la cote de popularité de Trump avait décollé pour atteindre jusqu’à 80% d'opinions favorables pour sa gestion du dossier. Mercredi 23 mai, il avait évoqué la possibilité d’accepter une dénucléarisation par étape de l’arsenal nord-coréen.

Quel est l'objectif de ce revirement?

C'est clairement une démonstration de force. Washington a senti que du côté de Pyongyang il y avait une surenchère. Des demandes de plus en plus pressantes sur l’arrêt des manoeuvres militaires conjointes entre Washington et Séoul et en contrepartie, aucune garantie de dénucléarisation totale. Il semblerait aussi que ce soit la ligne dure de l’administration Trump qui l’emporte. Celle de John Bolton, le conseiller de Trump à la Sécurité nationale, un partisan de l’intervention préventive qui était opposé depuis le début à la tenue d’un sommet.

L'annulation du sommet a-t-elle définitivement enterré le processus de paix?

On voit mal comment les Etats-Unis vont s'y prendre pour relancer un processus de paix. Concernant Kim Jong-un, on sait que l'un de ses principaux objectifs est d'être traité d'égal à égal avec les Etats-Unis. Cette position ne changera pas. La Corée du Sud est évidemment très ennuyée par ce revirement, le président Moon Jae-in a convoqué ce jeudi une réunion d'urgence avec les services secrets pour tenter de comprendre quelles sont les intentions du président Trump et leur signification. Séoul s'est beaucoup investi dans ce rapprochement et il ne fait aucun doute que Moon Jae-in continuera de jouer son rôle de facilitateur et d’intermédiaire, car la dénucléarisation est une question de survie pour le pays.

Enfin, il faut noter que d'autres acteurs jouent un rôle déterminant dans ce dossier, la Chine évidemment, mais aussi la Russie. Il faudra d'ailleurs surveiller de très près ce qu'il ressortira de la rencontre prévue fin mai à Pyongyang entre le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov et Kim Jong-un. Une rencontre qui risque de ne pas plaire du tout à Washington.