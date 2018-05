Présidentielle en Colombie: à Toribío, les électeurs se sentent abandonnés

Les Colombiens sont appelés aux urnes dimanche pour les premières élections présidentielles après la signature en novembre 2016 des accords de paix avec la guérilla des FARC. Les électeurs devront choisir pour ce premier tour entre 5 candidats, dans un pays très divisé entre les partisans des accords de paix et les conservateurs qui souhaitent revenir sur ces accords, qui selon eux privilégient la guérilla des FARC. Dans les montagnes du Cauca au sud-est de Cali, très touchées par le conflit, les armes se sont tues, mais d'autres groupes criminels sont apparus dans cette région à forte production de coca et de cannabis, et la population se sent abandonnée par l'Etat. Reportage.

Avec notre envoyée spéciale à Toribio, Véronique Gaymard

Pour arriver à Toribío, il faut monter de la plaine pendant une heure par une route de montagne raide et sinueuse, entrecoupée de trous, avec des petites fermes et beaucoup de plantations de cannabis, qui se sont multipliées ces dernières années.

Ici les affrontements entre la guerrilla des FARC et les forces du gouvernement étaient quasi quotidiens, se souvient Ivan qui vient de déposer sa fille à l'école : « Avant on déposait les enfants en vitesse et on courait se réfugier chez nous, on ne pouvait pas rester discuter devant l'école comme on le fait maintenant. C'est plus calme. Mais moi je ne vais voter pour personne, peu importe qui gagne, le pays ne changera pas. »

Sur la place flotte une immense banderole « Votez Gustavo Petro », le candidat de gauche, grand favori dans cette région, sans illusions précise Carlos Alberto Manguera, l'ancien maire de Toribío : « L'organisation indigène Nasa a pris la décision de soutenir Gustavo Petro, mais on est bien conscients qu'un président ne pourra pas changer les choses du jour au lendemain. »

Les aides qui devaient découler des accords de paix ne sont pas arrivées, la population se débrouille pour survivre comme avant, constate Carlos Alberto Manguera : « Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'entreprises ici, pas d'aides pour l'agriculture, donc les gens n'ont plus que les cultures illicites de marihuana ou de coca pour vivre. On s'est toujours sentis abandonnés ici, et je ne pense pas que ça changera beaucoup. »

La nuit tombée, les montagnes s'illuminent de rectangles de lumière : des milliers d'ampoules pour faire pousser la marihuana.