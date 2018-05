A la Une: Donald Trump annule le sommet avec Kim Jong-un

Pour le Boston Globe il n'y a aucun doute: ce qui avait poussé Donald Trump à accepter un sommet avec Kim Jong-un n'était rien d'autre que son ego, son « ardent désir de remporter un éclatant trophée diplomatique. Et en effet, quoi de mieux pour répondre au mépris des élites américaines et internationales que de réussir là où le monde a échoué depuis des décennies ? Après l’annulation tout aussi spectaculaire que le fut l'annonce de ce sommet, il reste l'impression désagréable que la paix en Corée n'a aucune importance pour la Maison Blanche », souligne le quotidien.

Pour le San Francisco Chronicle, le revirement de Donald Trump est dû à l'influence néfaste des deux va-t-en-guerre au sein de son administration, à savoir le conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, et le vice-président Mike Pence. Ces deux-là ont visiblement mal interprété le cri enthousiaste des sympathisants trumpistes qui avaient réclamé le prix Nobel de la Paix pour leur idole de président. « Bolton et Pence ont dû penser à Alfred Nobel comme ayant été l'inventeur de la dynamite. Après avoir fait exploser l'accord nucléaire iranien, les deux faucons ont fait imploser un sommet qui aurait pu être historique ».

Le New York Times se montre inquiet et met en garde contre une éventuelle revanche nord-coréenne : « Après avoir suspendu ses tests nucléaires et balistiques, après avoir libéré trois otages américains, la Corée du Nord a apparemment détruit ce jeudi le seul site d'essais nucléaires connu par la communauté internationale. Après toutes ces concessions, Monsieur Kim risque maintenant d'entreprendre quelque chose pour démontrer qu'il n'est pas à la botte des Américains ».

Pour le New York Post en revanche, le président américain a fait le bon choix : « En ce qui concerne la dénucléarisation de la Corée du Nord, Kim Jong-un voudrait entraîner les Etats-Unis dans un processus long qui commencerait par une levée des sanctions et une reconnaissance de facto de la Corée du Nord comme puissance nucléaire. C'est exactement ce que notre dernier président avait offert à l'Iran », rappelle le tabloïd avant de conclure : « Mais cette fois, la stratégie d'extorsion de Pyongyang a échoué, parce qu'elle s'est heurtée à un président américain qui refuse de mordre à l'hameçon ».

Venezuela : Nicolas Maduro prête serment pour un deuxième mandat, huit mois avant la date prévue par la Constitution

Comme de nombreux autres pays, les Etats-Unis n'ont pas reconnu la réélection de Nicolas Maduro à la tête du Venezuela. Mais la tempête diplomatique et les contestations de l'opposition, ne l'ont pas empêché de prêter serment, hier pour son deuxième mandat qui ne commencera qu'en janvier prochain. Et ceci non pas, comme le veut la Constitution bolivarienne, devant l’Assemblée nationale, mais devant la Constituante entièrement acquise au régime socialiste.

Comment interpréter cette prestation de serment devant l'Assemblée nationale constituante ? El Nacional a posé la question au constitutionnaliste vénézuélien, Perkins Rocha. Celui-ci rappelle tout d'abord que « selon l'article 231 de la Constitution bolivarienne, la prestation de serment et donc la prise de fonction du président élu devraient se tenir le 10 janvier prochain. Pour déroger à cette règle », poursuit El Nacional, « Nicolas Maduro avait d'ailleurs introduit ce mardi devant le Tribunal Suprême de Justice un recours en interprétation de la Constitution en ce sens ». Le journal souligne que le président n'a pas reçu de réponse officielle de la plus haute institution judiciaire du Venezuela. « L'abrupte convocation de la séance extraordinaire de l'Assemblée nationale constituante pour y tenir la prestation de serment laisse donc perplexe ».

Toujours selon le constitutionnaliste Perkins Rocha, le gouvernement tente ainsi « de gagner en légitimité mais aussi de calmer l'hostilité à son encontre qui commence à faire surface au sein de l'armée bolivarienne ».

Nicaragua : nouveaux heurts entre manifestants et forces pro-régime

Au lendemain de la suspension du dialogue entre le président et ses opposants au Nicaragua, de nouveaux affrontements entre manifestants et forces pro-régime ont fait hier deux morts et 99 blessés. Les heurts ont été particulièrement violents dans les villes de Léon et Chinandega, où des policiers ont attaqué des maisons de particuliers, utilisées comme centres médicaux de fortune, rapporte El Nuevo Diario. Pendant ce temps, le gouvernement du président Daniel Ortega poursuit, sur les réseaux sociaux, sa campagne de diffamation à l'encontre de la Conférence épiscopale du Nicaragua, qui - en tant que médiateur - avait suspendu mardi le dialogue national, rapporte La Prensa qui conclut: Le régime veut à tout prix remplacer les secteurs présents à la table du dialogue par des participants qui lui seraient plus favorables. Il est à espérer que les évêques ne fléchissent pas.