[Reportage] Colombie: à Soacha, la rancoeur d'une population qui n'y croit plus

Alors que le pays est très divisé entre les pro et les anti-accords de paix, à Soacha, au sud de Bogota, on s'inquiète surtout des problèmes économiques et sociaux, dans une ville qui a accueilli des milliers de personnes déplacées du conflit et où continuent d'affluer beaucoup de Colombiens en quête d'emploi, et des Vénézuéliens du pays voisin en crise. Là, les habitants ne croient plus aux promesses des candidats, ils se débrouillent pour survivre.

Avec notre envoyée spéciale à Soacha, Véronique Gaymard

Soacha, ses immeubles de toutes formes, ses maisons en brique rouge, et partout, des vendeurs ambulants, comme Luis Angel, 43 ans, qui est arrivé il y a seize ans à Soacha comme des milliers d'autres déplacés par le conflit armé. Il presse des oranges, vend des crevettes et des sandwiches. « Pour trouver un emploi, il faut avoir fait des études. Moi j'ai quatre enfants et ma mère m'aide. Donc on doit travailler, et supporter ce fardeau. Je démarre à 3 heures du matin, Ici le problème c'est la violence, on vole les gens, on les tue, et si on me tue, qui va nourrir mes enfants ? »

Le défenseur des droits de Soacha, Ricardo Rodriguez Cardenas, montre les baraques de tôle et de carton que les milliers de déplacés du conflit ont construit illégalement sur les collines. Il estime la population à près d'un million et demi de personnes, plus du double que les chiffres officiels, il attend de l'Etat qu'il apporte une solution durable. « On a besoin d'urgence de l'aide du gouvernement car la population est sous-estimée. Soacha ne reçoit pas toutes les aides qu'elle devrait par rapport au nombre d'habitants », dit-il.

Ricardo Rodriguez Cárdenas, « Personero », défenseur des droits de Soacha, attend des aides de l’Etat. Véronique Gaymard / RFI

Des milliers de personnes continuent de s'installer à Soacha, déplacés, ou attirés par le mirage d'un travail à Bogota, et parmi eux, de plus en plus de Vénézuéliens, remarque Luis Angel. « C'est dur pour bosser car beaucoup de Vénézuéliens sont arrivés. Ils cherchent à tout prix à gagner de l'argent, ils se vendent pour moins cher que nous, du coup on a moins de travail. Je comprends aussi qu'ils doivent envoyer de l'argent chez eux. »

Pour qui voter ce dimanche ? Luis Angel « ne le sai(t) pas encore, parce qu'ils disent tous des mensonges, mais je dois voter, sinon d'autres vont en tirer profit. »

■ Témoignage. Ramon, 61 ans: « les gens se rendent comptent que la démocratie se fait en achetant leurs voix »

Ramon, 61 ans, a toujours vécu à Soacha. Pour lui, l'arrivée continue de population et l'absence de politiques publiques pour répondre aux problèmes de chômage et de violence a déjà des conséquences désastreuses, il n'y a rien à attendre du prochain président selon lui.

« Soacha, c'est une bombe atomique à cause des problèmes qui se sont accumulés : pas de sécurité, manque d'écoles et d'universités, d'hôpitaux, de transports publics, manque d'accès routiers. Et la question de la sécurité découle de tout cela, car il y a de plus en plus de gens et pas de travail.

Il y a 50 ans, Soacha ne comptait que 76 000 habitants, aujourd'hui on dépasse les 2 millions, et pourtant des gens continuent d'arriver et de s'installer, ça construit partout, c'est une véritable bombe à retardement ! On ne sait plus quoi faire ! Les nouveaux dirigeants viennent tous ici, ils font des promesses, mais ils ne font jamais rien !

Ici à Soacha, les gens se rendent comptent que la démocratie se fait en achetant leurs voix. On leur offre un repas, un cahier, un chocolat... Les candidats se souviennent des gens quand il y a ces élections. Mais pendant leur mandat ils ne viennent jamais ici. Ils viennent uniquement par opportunisme, pour obtenir des voix, ils utilisent le peuple. Et ce dimanche, beaucoup de gens ne vont pas voter à cause de ça. »