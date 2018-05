Colombie: Ivan Duque, en tête, et Gustavo Petro s'affronteront au second tour

Ivan Duque est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle dimanche en Colombie, avec 39,1% des voix. Faute de dépasser les 50%, il devra affronter un second tour le 17 juin. L'ex-guérillero Gustavo Petro est arrivé second avec 25,1%. Le centriste Sergio Fajardo obtient près de 23,7%.

Dans un pays émergeant de plus d'un demi-siècle de conflit armé et où la droite règne depuis toujours, son champion Ivan Duque, opposé au pacte avec l'ex-rébellion, a devancé Gustavo Petro, ancien maire de gauche de Bogota, détaché des partis traditionnels. Ils s'affronteront au second tour le 17 juin.

Sur 99,46% des suffrages dépouillés, Ivan Duque, dauphin de l'ex-président Alvaro Uribe (2002-2010), a recueilli 39,11% des voix, suivi par Gustavo Petro, ex-guérillero du M-19 dissout, avec 25,10%. Le centriste Sergio Fajardo s'est placé 3e avec 23,76%, selon ces résultats communiqués par l'autorité électorale.

L'espoir dans les rangs du parti libéral

« Je veux un pays de légalité, de lutte contre la corruption, un pays qui respire la sécurité, la liberté d'entreprise », avait déclaré Duque en votant dimanche à Bogota. Gustavo Petro, premier candidat de gauche à parvenir aussi loin dans une course présidentielle, a appelé pour sa part à « un présent et un avenir » sans haine, ni vengeance.

Les partisans d’Ivan Duque étaient réunis dimanche après-midi dans un centre de conventions pour suivre les résultats où s'est rendue notre envoyée spéciale Véronique Gaymard. Des militants de son parti affublés de gilets orange à son effigie, hurlaient son nom à chaque annonce de dépouillement des scrutins, jusqu’au résultat final.

Santiago a 20 ans, c’est la première fois qu’il votait pour une élection présidentielle. Etudiant en économie, il est fier qu’Ivan Duque soit arrivé en tête du premier tour : « Ivan Duque est un homme jeune, c’est une personne toute neuve en politique, il arrive sans cette expérience de la corruption et de la politique politicienne, Ivan Duque sera le meilleur président que la Colombie aura connu. »

Pour Cristina Castillo 24 ans, le second tour ne sera pas facile à remporter pour Ivan Duque. « J’étudie les langues étrangères et en même temps je travaille en tant qu’indépendante. C’est pour ça que j’ai été attirée par le programme de Duque, il soutient les entrepreneurs indépendants. On savait que ça allait être serré. Ca va être difficile, on le savait. On pensait qu’il gagnerait au premier tour, mais on était prêts à continuer à travailler dans l’éventualité d’un second tour. »

Le centre de Fajardo arbitre ?

Pour Henry Gomez Nieto qui a participé à la campagne d’Ivan Duque, le second tour risque d’être serré, mais cette élection a été l’occasion de montrer au monde que le peuple colombien avait changé.

« Ca va être encore plus difficile de l’emporter. Parce que le peuple colombien a mûri, aussi bien celui qui vit ici sur le sol colombien comme celui qui vit à l’étranger. Désormais les gens pensent avant de voter, ils analysent les propositions, ils savent à qui ils vont confier leur voix. Les gens ici en Colombie ne se laissent plus intimider comme avant. Maintenant dans toutes les familles, le père, la mère, les enfants, tout le monde s’exprime sur la politique. A tous les coins de rue on parle politique, dans les universités, partout… Ce n’est plus comme avant où les gens tentaient de changer les choses par la violence.

Donc que va-t-il se passer ? s'interroge Gomez Nieto. « Et bien si les électeurs sont aussi déterminés, je pense qu’on se retrouve dans un moment d’incertitude pour Duque. Je ne me risquerai même pas à m’avancer en disant qu’on pourrait gagner ! Moi je crois en la victoire d’Ivan Duque au second tour. »

Désormais, les regards sont tournés vers le probable faiseur de roi du second tour. Le mathématicien Sergio Fajardo, candidat centriste, arrive à la troisième place avec un score élevé de 23,8% des voix. Le report de ses suffrages déterminera le nom du prochain président colombien.