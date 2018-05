Tamaulipas: encore un journaliste sauvagement assassiné au Mexique

Hector Gonzalez Antonio travaillait pour le quotidien Excelsior dont il était le correspondant local, le groupe de télévision Imagen et le groupe TV et radio Monterrey. Il a été tué à coups de pierres selon le procureur Irving Barrios Mojica. Son meurtre survient en pleine campagne électorale pour les scrutins présidentiel et législatifs qui se tiendront le 1er juillet.

Le journaliste est la cinquième victime de la profession depuis le début de l'année et l'an dernier ce sont 12 journalistes qui ont trouvé la mort. Le premier meurtre en janvier 2018 avait également eu lieu dans l'Etat de Tamaulipas. Frontalier du Texas, Tamaulipas est un fief du cartel de Zetas, l'un des plus violents du pays. Cet Etat est «un trou noir pour la liberté de la presse» estime Reporters Sans Frontières qui classe le Mexique parmi les pays les plus dangereux au monde pour les journalistes.

Père de deux enfants, Hector Gonzalez Antonio était âgé de 40 ans. Il travaillait sur des sujets de politique et de société et notamment sur la violence qui ronge le pays. L'un des dossiers sur lequel il avait notamment travaillé est celui du meurtre de son collègue Carlos Dominguez, premier journaliste assassiné en janvier 2018 à Nuevo Laredo dans le Tamaulipas.

Les circonstances et le motif de ce dernier meurtre ne sont pas encore élucidés. Le gouverneur de l'Etat de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca a promis que l'enquête permettrait de retrouver et de juger le ou les criminels. L'an dernier, plus de 25 000 homicides ont été recencés au Mexique mais selon les Nations unies et des ONG près de 90% des affaires restent impunies.