A la Une: au Guatemala, au moins 25 morts dans l’éruption du volcan de Fuego

Au Guatemala, lourd bilan après la deuxième éruption de l'année pour le Volcan de Fuego. C'était hier après-midi, dans le sud du pays. C'est le mot « tragédie » qui revient le plus souvent dans la presse du continent ce lundi. Les images publiées sont terribles : des cadavres à moitié recouverts, des personnes hagardes dans les rues et des nuages de fumée. « Une rivière de lave, une pluie de cendre et de mort », titre en une El Sol de Mexico.

Tout s'est passé aux environs de 15h30. « Nous n'avons rien entendu », raconte une survivante dans El Periodico. « Nous avons juste regardé le nuage de fumée venant de là-haut et nous nous sommes enfuis ». D'autres n'en ont pas eu le temps. 25 morts et des centaines de blessés, provoquées par ces coulées de lave et ces nuages de cendres. L'éruption - l'une des plus fortes de l'histoire du pays - a presque entièrement enterré le village d'El Rodeo. Selon El Periodico, toujours, les habitants avaient signalé que le volcan rejetait des cendres depuis le début de la matinée. Mais la CONRED, la Coordination Nationale pour la Gestion des Catastrophes Naturelles, n'avait pas jugé bon de les évacuer.

Dans cette région, l'activité volcanique est une menace constante

Oui, et pourtant, regrette Prensa Libre, l'Etat ne répond toujours pas efficacement à cette menace. Le président Jimmy Morales lui-même avait déclaré hier, rapporte el Periodico, qu'il « ne pouvait compter sur un seul centime pour les urgences en vertu de la loi de finances ». Un « manque de ressources, admet Prensa Libre, mais aussi l'inefficacité historique de l'Etat dans la mise en œuvre de politiques d'urgence en cas de catastrophe naturelle ». « La fureur de la nature, poursuit le journal, a une fois de plus endeuillé de nombreuses familles, mais elle a aussi dévoilé une nouvelle fois la précarité et le manque de préparation subi par des millions de Guatémaltèques, qui se retrouvent à la merci des éléments. »

États-Unis : à Hawaï, un autre volcan menace toujours les habitants, plus d'un mois après le début de l'éruption.

Le Honolulu Star raconte la stupeur des habitants de Kapoho, lorsqu'ils ont été réveillés en pleine nuit ce week-end par des cornes de brume. Les autorités leur demandaient d'évacuer avant l'arrivée de la lave d'ici 4 à 6 heures. 500 maisons ont ensuite été encerclées par les coulées, explique le Wast Hawaian today. La plupart des habitants avaient évacué, mais pas tous. Ceux qui se sont retrouvés piégés ont dû être hélitreuillés.

Les États-Unis sont en train de perdre leur rôle de leader dans le domaine de la recherche

« Au profit de la Chine », explique le Washington Post, nouvel eldorado des jeunes chercheurs. Le journal cite l'exemple d'un scientifique espagnol, qui après avoir eu des difficultés pour renouveler son visa aux Etats-Unis, a choisi de migrer vers des terres plus accueillantes, avec un bon salaire, « un financement garanti de la recherche et un personnel technique en nombre suffisant ». Selon lui, la « Chine est le meilleur endroit au monde pour créer son propre laboratoire ». « Sous l'administration Trump, soutient le Washington Post, de nombreux chercheurs affirment que leur travail a été dévalué, menacé par des compressions budgétaires et entravé par des politiques d'immigration plus strictes à même de décourager les collaborations internationales et l'afflux de talents qui a longtemps alimenté l'innovation américaine ». La Chine en tout cas est toujours le deuxième pays au monde à investir dans la recherche, mais elle surpasse désormais les Etats-Unis en termes de publications dans les revues scientifiques.