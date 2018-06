Primaires des «midterms» américaines: tous les yeux rivés sur la Californie

Les électeurs de cinq Etats américains sont appelés aux urnes ce mardi 5 juin 2018 pour des primaires. Objectif : choisir les candidats pour le poste de gouverneur, pour un siège au Sénat et pour plusieurs représentants à la chambre basse du Congrès. Les vainqueurs se présenteront aux scrutins de mi-mandat en novembre prochain, les fameuses « midterms ». Avec la Californie, bastion anti-Trump numéro un, les démocrates espèrent rassembler un maximum de voix et reprendre la majorité à la Chambre des représentants. Ce n'est pas gagné.

Avec notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve

Des primaires ont lieu ce mardi dans l’Iowa, le Montana, le New Jersey, le Nouveau Mexique et en Californie, où le vote sera le plus scruté. En Californie, tous les électeurs peuvent voter pour les candidats de chaque parti et les deux arrivés en tête, même s’ils sont du même parti, s’affronteront lors des midterms.

Au poste de gouverneur, aucune inquiétude pour les démocrates californiens. Le sortant Jerry Brown, l'un des plus farouches opposants à Donald Trump, prend se retraite. Mais selon tous les sondages, deux autres démocrates devraient arriver en tête des primaires pour lui succéder lors du scrutin de novembre.

Les deux intéressés sont Gavin Newsom, gouverneur adjoint et ancien maire de San Francisco, et Antonio Villaraigosa, ancien maire de Los Angeles. Malgré le soutien du président Donald Trump, leur principal rival républicain peine à faire entendre sa voix dans l'Etat le plus libéral des Etats-Unis.

Vers un éparpillement des voix concernant la Chambre des représentants ?

Au poste de sénateur, là aussi, deux démocrates devraient arriver en tête des primaires pour s’affronter lors des midterms. La favorite s'appelle Dianne Feinstein, elle a 84 ans. Soutenue par Barack Obama, elle brigue un sixième mandat. Elle devance en tout cas son rival Kevin de León dans les sondages.

Mais les démocrates sont plus inquiets pour les primaires de la Chambre des représentants. Le nombre record de candidats en Califonie leur fait craindre un éparpillement des voix et des défaites face à des sortants républicains dans sept districts qui ont pourtant voté Hillary Clinton en 2016.

Or, pour reprendre aux républicains la majorité à la chambre basse du Congrès de Washington après les élections de mi-mandat de novembre prochain, le Parti démocrate américain espère y remporter 23 représentants de plus. Et pour y parvenir, les élus gagnés en Californie seront précieux.