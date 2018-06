Trump se dit prêt à inviter Kim à Washington en cas de succès à Singapour

Le président Trump est confiant et vous pouvez être certain qu'il ne signera pas un mauvais accord. Les Etats-Unis ont été clairs et l'ont répété maintes fois: la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne est la seule issue que nous considérons acceptable. Le président reconnait que la Corée du Nord a un gros potentiel et il espère pouvoir un jour retirer les sanctions prises contre la République populaire de Corée. Mais cela n'arrivera pas tant que la Corée du Nord n'éliminera pas complètement et de manière vérifiable ses armes de destruction massive. Le président Trump et le dirigeant Kim vont aussi certainement discuter des garanties de sécurité pour la Corée du Nord. Nous pensons que les peuples d'Amérique et de Corée du Nord peuvent créer un avenir défini par l'amitié et la coopération, et non par la défiance et la peur. Nous croyons que le dirigeant Kim partage cette vision pour l'avenir et nous supposons, espérons, que cette croyance est sincère. Nous avons hâte d'être à Singapour dans quelques jours