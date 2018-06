Colombie: les électeurs aux urnes pour départager Duque et Petro

Quelque 36 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche 17 juin en Colombie pour le second tour du scrutin présidentiel. Les plus de 11000 bureaux ouvrent à 13h TU. Qui d'Ivan Duque, représentant de la droite dure, ou de Gustavo Petro de la gauche indépendante, occupera le palais présidentiel ? Le premier, héritier politique d'Alvaro Uribe et de Juan Manuel Santos, le président sortant, est donné favori par les sondages.

Les bureaux de vote seront ouverts de 08h00 à 16h00 locales (13h00 à 21h00 TU) pour départager deux candidats qui s'affrontent dans un duel inédit.

Deux candidats que tout oppose

Les deux candidats dansent la salsa mais tout le reste ou presque les oppose, rapporte notre correspondante à Bogota, Marie-Eve Detoeuf. Gustavo Petro est fils de professeur. Ivan Duque de ministre. Petro a fait partie dans sa jeunesse d'une guérilla urbaine, le M 19, tout en étudiant l'économie. Duque a fait une partie de ses études de droit aux Etats-Unis où il a vécu douze ans. Petro a été fonctionnaire municipal, député, sénateur et maire de Bogota. Il n'a pas laissé que des bons souvenirs dans la capitale. Duque été sénateur lui aussi, élu en 2014 sur la liste de l'ancien président Alvaro Uribe ((2002-2010). Mais il n'a aucune expérience de l'administration.

Les deux candidats parlent bien. Ivan Duque se montre détendu et chaleureux devant les caméras. Petro est beaucoup plus brillant mais plus froid. Il parle souvent de lui-même à la troisième personne. Le candidat de droite qui est catholique évidemment, marié et père de trois enfants. Petro se dit catholique lui aussi il défend le mariage gay. Il a eu plusieurs femmes dans sa vie et six enfants. Les plus jeunes vont au lycée français de Bogota, évidemment laïc.

Moins de participation au second tour ?

Le taux de participation pourrait baisser, analyse Yann Basset, professeur à l'Universite El Rosario de Bogota 17/06/2018 - par Véronique Gaymard Écouter

Les premières tendances devraient être connues rapidement. Si au premier tour le taux d'abstention habituellement élevé en Colombie n'était que de 47%, au second tour il pourrait être plus élevé, indique le chercheur Yann Basset, professeur à l'Universite El Rosario de Bogota.

Les deux candidats en lice occupent des positions « extrêmes sur le spectre politique et du coup il y a beaucoup de personnes plus centristes, modérées, qui doutent », constate le chercheur. La campagne pour le vote blanc également « pourrait signifier que certaines parties de la population ne va pas aller voter pour ce second tour et pas choisir entre ces deux candidats». Aussi est-il probable que la participation connaisse en fait un léger déclin pour le second tour, selon Yann Basset.

