Budget de l'Otan: avant de quitter Bruxelles, Donald Trump martèle son credo

Le sommet de l’Otan s’est terminé sur une note positive après deux jours de psychodrames orchestrés par Donald Trump. Le président des Etats-Unis a soufflé le chaud et le froid ces mercredi et jeudi mais il affirme avoir engrangé un accord financier avec les 28 autres Etats membres. Donald Trump affirme que les alliés vont mettre sur la table très rapidement 33 milliards de dollars américains en plus des 957 milliards que les 29 consacrent actuellement à eux tous à leur défense

Lors de cette conférence de presse, Donald Trump a fait comme d'ordinaire : il a entièrement tiré la couverture à lui, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.

Le président des Etats-Unis affirme que les alliés ont entendu son message, l’ont suivi et même remercié et que c’est grâce à lui seul que l’Otan sort renforcée de ce sommet. Selon lui, les alliés ont accepté d’accélérer le rythme de l’augmentation de leurs dépenses militaires et de parvenir plus tôt que 2024 à la barre de 2 % de PIB.

Il faut dire que le président américain a usé d’un vieux stratagème en menaçant ses alliés d’une crise majeure s’il n’obtenait pas satisfaction et il n’est pas étonnant qu’ils aient cru à ses menaces étant donné le ton qu’il avait employé précédemment.

Non content d’avoir violemment attaqué l’Allemagne pour la faiblesse de ses dépenses militaires et sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, Donald Trump est revenu à la charge ce jeudi matin, ce qui a provoqué la tenue d’une session extraordinaire consacrée spécifiquement à cette question financière.

Il peut se vanter d’avoir obtenu gain de cause même si les engagements de ses alliés ne vont pas beaucoup plus loin que ce qu’ils avaient déjà promis.

Des alliés positifs

Donald Trump: «Je crois en l'OTAN, je pense que l'OTAN est très important et que c'est même la chose la plus importante qui ait été créée» 12/07/2018 - par RFI Écouter

Selon le président américain, l’Otan existe encore et elle est toujours forte. Les Etats membres estiment eux aussi que l’Alliance sort renforcée de ce sommet, car les Etats-Unis confirment leur engagement aux côtés des alliés.

Ils ont donc dit ce matin qu’ils allaient faire plus et faire mieux. « Nous sortons plus forts » de ce sommet, a déclaré le président français. « Je pense que l’Otan sort beaucoup plus fort de ces deux jours. Parce que, d’abord nous avons acté des décisions importantes. Nous avons acté et réaffirmé une stratégie budgétaire crédible, qui correspond à nos besoins. Nous avons aussi pu échanger hier sur les nouvelles menaces, ce qui pour moi est un des éléments les plus importants de la stratégie qu’on doit déployer ».

LIVE | Suivez en direct ma conférence de presse depuis le sommet de l'OTAN à Bruxelles. #NATOSummithttps://t.co/9nWZIiELzQ Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 juillet 2018

Même la chancelière Angela Merkel a assuré que l’Allemagne allait augmenter son budget de la Défense, pourtant actuellement à 1,24 % actuellement.

On sent aussi que de nombreux pays d'Europe orientale soutiennent l’attitude de Donald Trump, approuvent sa façon de taper sur la table pour qu’enfin ces budgets militaires augmentent face à la menace que présente pour eux la Russie.