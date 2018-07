Canada: la chaîne Baie d'Hudson stoppe les ventes des articles d'Ivanka Trump

La chaîne canadienne de grands magasins La compagnie de la Baie d'Hudson a annoncé qu'elle arrêtait de vendre la ligne de vêtements d'Ivanka Trump. De nombreuses compagnies ont décidé de ne plus vendre les produits de la fille du président américain depuis le lancement de la campagne Grab Your Wallet en octobre 2016 qui encourage les gens à prendre des actions concrètes contre le président Donald Trump en boycottant les compagnies de la famille. Mais la Baie d'Hudson dit que ce n'est pas pour cela que la raison a été prise. Ce serait en raison de ventes décevantes.

Avec notre correspondante à Montréal, Marie-Laure Josselin

La compagnie proposait environ 450 vêtements et accessoires de la marque Ivanka Trump. L'an dernier encore, la directrice des communications indiquait que la Baie d'Hudson voulait offrir un large éventail de la mode et qu'elle respectait le droit des clientes de choisir les marques qui les satisferont.

Mais c'est fini : d'ici l'automne, plus un produit de cette étiquette ne sera vendu par la chaîne canadienne. Et cela n'a rien à voir, assure la compagnie, avec le fait qu'elle était dans le top 10 de la liste noire du mouvement Grab Your Wallet qui vise les entreprises qui font affaire avec la famille Trump.

Rien à voir non plus avec le nouvel appel au boycott lancé récemment au Canada ciblant entre autres la Baie d'Hudson.

C'était juste après le G7 au Québec et les propos incendiaires de Donald Trump sur le Canada et le différend tarifaire entre les deux voisins.

Ce n'est donc pas céder à la pression pour la Baie d'Hudson qui dit avoir fait comme d'habitude : revoir son offre de produits à cause de ventes décevantes et non à cause du boycott, à cause de l'image. Mais ces ventes insuffisantes sont probablement dues au boycott.