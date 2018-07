À la Une: une «trêve» entre l’UE et Washington

De New York à Buenos Aires, les journaux du continent titrent ce jeudi sur l’entente entre Jean-Claude Juncker et Donald Trump. Les deux dirigeants se sont rencontrés mercredi à Washington. Les médias utilisent beaucoup le mot « trêve » en une. Pour Clarin, en Argentine, le président de la Commission européenne « a réussi là où le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel avaient échoué ».

Il a surtout obtenu que les droits de douane sur les exportations européennes d’automobiles n’augmentent pas. Car si « l’augmentation des tarifs pour l’acier et l’aluminium avait déjà provoqué une bagarre, l’acier ne représente que 0,5 % des exportations européennes vers les États-Unis » contre 10 % pour les automobiles. Si les droits de douane avaient augmenté, cela aurait déclenché « une confrontation sans précédent », estime le journal argentin.

Trump a « rangé son sabre »

La rencontre de mercredi avait « tous les ingrédients pour tourner au clash », écrit pour sa part le Wall Street Journal, « mais elle a fourni les meilleures nouvelles économiques depuis des semaines. Les marchés financiers se sont clairement réjouis ». « La Maison-Blanche chantera que c’est l’Europe qui a cédé, mais il est plus juste de dire que les deux parties ont reculé face à un désastre économique assuré ». Le New York Times s’étonne tout de même que Donald Trump se soit incliné face à des « concessions relativement mineures » de la part de Bruxelles. Le président « a rangé son sabre, écrit le quotidien, car les républicains des États agricoles mendiaient de l’aide », eux qui pâtissent au premier plan des mesures de rétorsion prises par la Chine, le Mexique, le Canada et l’UE.

Tout cela commençait à avoir des répercussions politiques, confirme le Wall Street Journal. « De plus en plus de républicains au Congrès font entendre leur voix en faveur du libre-échange », note le quotidien financier. « L’économie américaine est sortie du marasme d’Obama, elle croît à un rythme de + de 3 % pour la première fois en 12 ans. Mais les politiques commerciales de Trump sont la plus grande menace à ce progrès économique ».

Argentine : les foulards de la discorde

Direction l’Argentine, maintenant, où le débat sur la légalisation de l’avortement bat son plein. Le Sénat doit en effet se prononcer sur un projet de loi le 8 août prochain. Le débat a supplanté tous les autres thèmes, s’étonne Clarin, même le Mondial de football. « Lorsque le projet de loi a été adopté par les députés, rien d’autre n’avait plus d’importance. Pas même Messi ».

Chacun a choisi son camp. Le journal note l’apparition, aux côtés des « pour » et des « contre », d’une « troisième position ». Ceux qui disent « oui à l’avortement légal, mais veulent apporter quelques modifications au projet de loi ». Clarin estime d’ailleurs qu’il y a plus de sénateurs indécis dans le camp du oui. « Il y a toujours une certaine parité au Sénat, remarque aussi La Nacion, mais ceux qui s’opposent à la légalisation de l’avortement sont majoritaires au sein des commissions ». Ils veulent imposer « un projet de loi alternatif » qui inclus notamment « la reconnaissance de l’objection de conscience ». Ils demandent aussi que les « médecins refusant de pratiquer un avortement » ne soient pas poursuivis en justice.

À noter : la couleur des foulards portés dans les manifestations à son importance ! Vert, par exemple, pour celles et ceux qui sont pour le droit à l’avortement. Bleu ciel, pour ceux qui s’y opposent. Ces accessoires observés dans les manifestations en Argentine ont franchi la frontière pour se retrouver au Chili hier. 8000 personnes s’étaient rassemblées dans les rues de Santiago pour appuyer un projet de loi assouplissant le droit à l’avortement qui passera devant le Congrès la semaine prochaine.

Mais d’où vient ce fameux foulard vert ? s’interrogent les médias chiliens. Il fallait un moyen de reconnaissance, explique la responsable d’un mouvement proavortement argentin à la télévision chilienne Teletrece. Pourquoi Vert ? « C’était une couleur que personne ne portait et qui en bonus représentait la vie », explique-t-elle. « Le foulard n’a cependant rien de nouveau en Argentine, note Teletrece, car il symbolise aussi la lutte des Mères de la Place de Mai à la recherche de leurs enfants disparus pendant la dictature ».

Melania regarde CNN, au grand dam de Trump

Ailleurs, sur le continent américain, les journaux cubains célèbrent les 65 ans de l’attaque de la caserne de la Moncada à Santiago par le jeune Fidel Castro - le début de la révolution cubaine. Le 26 juillet est devenu le jour de la fête nationale, rappelle Cuba Debate en une. Au Venezuela, c’est le bolivar, la monnaie locale, qui fait les gros titres. Face à la gigantesque inflation, le président Maduro a pris la décision d’enlever, le 20 août prochain, cinq zéros des prochains billets vénézuéliens, et non plus trois comme cela était initialement prévu. C’est à la une d’El Universal et d’El Nacional.

On termine avec cette info qui fait jaser aux États-Unis. Selon un article du New York Times, lors de la récente tournée européenne du couple présidentiel, la télévision de Melania Trump était branchée sur CNN à bord d’Air Force One. Ce qui n’a pas plu à Donald Trump. Il a fait « un peu de bruit », écrit le journal américain et a explosé contre son personnel, accusé d’avoir « violé une règle selon laquelle l’entourage de la Maison-Blanche doit commencer chaque voyage les yeux rivés sur Foxnews, sa chaîne préférée ». Le président accuse au contraire CNN de véhiculer de fausses informations.

C’est le « dernier exemple, écrit le New York Times, de la façon dont Trump, à un moment charnière de sa présidence, vit de plus en plus dans un monde d’informations sélectionnées et déforme la vérité en fonction de son propre récit ». Ce qui peut paraître anecdotique a tout de même donné lieu à un échange d’emails très sérieux entre le Bureau militaire de la Maison-Blanche et le Bureau chargé de la communication. Mercredi, la porte-parole de Melania Trump a précisé à CNN que la Première dame regarderait à l’avenir « la chaîne qu’elle souhaite ».