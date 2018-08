A la Une: crash spectaculaire d'un avion au Mexique

Un accident impressionnant d’un avion de la compagnie mexicaine Aeromexico s’est déroulé mardi soir, juste après son décollage de l’aéroport de Durango, la capitale de l’Etat qui porte le même nom. Et le miracle c’est qu’il n’y a aucune victime mortelle, rapporte la presse mexicaine ce mercredi matin. Cet avion qui reliait Durango à la capitale Mexico transportait une centaine de passagers et six membres d’équipage. Quatre-vingt-dix-sept personnes ont été prises en charge pour des blessures, mais seul le pilote de l’avion serait dans un état grave, selon La Jornada, qui précise que le pilote, qui a été opéré, est désormais dans un état stable.

Cet accident serait dû à une très forte rafale de vent, selon le gouverneur de l’Etat de Durango qui a donné une conférence de presse dans la soirée de mardi, rapporte Excelsior. Le quotidien publie d’ailleurs les témoignages de rescapés qui confirment cette version. L’avion est ensuite tombé au sol, sans s’embraser, ce qui a permis aux passagers de sortir rapidement et aux secours d’intervenir avant qu’un incendie ne se déclare. Selon le directeur de la compagnie Aeromexico cité par Milenio, c’est grâce à la réaction des pilotes qu’il n’y a pas eu de victime. Andres Conesa explique par ailleurs que cet avion n’avait que dix ans, qu’il avait bien été révisé, même s’il attend les résultats de l’enquête pour se prononcer sur cet accident.

Ce crash intervient alors qu’un syndicat des pilotes mexicains dénonce la multiplication des accidents ces dernières années. Un syndicat qui venait tout juste de publier une note à ce sujet, détaille El Universal. En 2017 : cent soixante-treize incidents ont été rapportés. Et rien que durant ces sept premiers mois de cette année, soixante-dix accidents ont déjà été enregistrés. Soixante et onze si l’on prend en compte celui d’hier soir. Ce syndicat appelle les autorités à mettre en place des moyens supplémentaires et demande un renforcement des normes à respecter, selon El Universal.

Au Venezuela : la région du Grand Caracas plongée dans le noir mardi

Un « apagón », comme on l’appelle en espagnol. Quatre-vingts pour cent de Caracas et des municipalités alentour ont été plongées dans le noir pendant quelques heures, détaille ce mercredi El Nacional. Une coupure de courant au lever du jour qui a eu pour conséquence des problèmes d’alimentation en eau, puisque les pompes ne fonctionnaient plus, et également des problèmes sur le réseau de télécommunication et des transports. Selon le ministre de l’Energie électrique, cette coupure de courant serait due à des câbles qui auraient été coupés, rapporte Diario 2001. Une explication qui fait jaser sur les réseaux sociaux.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro annonce des mesures pour pouvoir acheter de l’essence

Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole au monde. Mais l’industrie pétrolière dans ce pays est au point mort depuis des mois, voire des années, comme le reste de l’économie vénézuélienne. Faute de ressources, les Vénézuéliens ont de plus en plus de mal à acheter de l’essence, malgré un prix très bas. Du coup, le président a confirmé ce mardi que désormais l’Etat subventionnerait en partie l’achat de carburant à tout détenteur du « carnet de la patrie », selon El Universal. Un document décrié par l’opposition qui estime qu’avec ce type de manœuvre l’Etat est à même de contrôler ses citoyens. Une opposition qui parle également de discrimination dans les pages d’El Nacional.

Le président argentin Mauricio Macri a validé la réforme militaire

Le but de cette réforme, qui sera longue à mettre en place, détaille La Nacion, est de « réactualiser » l’armée argentine. Une armée qui a été trop longtemps laissée de côté, selon le président argentin, et qui ne peut pas faire face aux défis actuels. Une réforme qui implique en plus de la modernisation des forces armées, une nouvelle distribution de cette dernière dans le pays. Mauricio Macri a précisé notamment le déploiement de forces supplémentaires dans le nord du pays pour faire face au narcotrafic. Dès le 14 août, cinq cents soldats supplémentaires seront envoyés dans cette zone. Un contingent appelé à être encore renforcé dans les mois à venir précise La Nacion.