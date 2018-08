Etats-Unis: nouvelle flambée de violences à Chicago

Une flambée de violence s’est abattue ce week-end à Chicago, la grande ville du nord-est des Etats-Unis. Le bilan officiel fait état de 59 blessés par balles et 6 morts, lors de différents événements qui se sont déroulés entre vendredi après-midi et dimanche matin, et que la police impute pour la plupart d'entre eux à des guerres de gangs.

Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier

Dimanche matin 5 août, à l'aube, les urgences d'un grand hôpital de Chicago étaient débordées et ne pouvaient plus accueillir de nouveaux blessés.

Une vague de violence avait démarré vendredi après-midi, s'était poursuivie le samedi puis venait de connaître son paroxysme au milieu de la nuit, avec une succession de cinq fusillades en moins de trois heures.

La police est encore en train d'enquêter pour comprendre dans quelle mesure certains de ces événements sont reliés.

En attendant, des passants n'étant pas impliqués semblent avoir aussi été victimes de balles perdues.

Des tragédies qui se répètent

Il y a deux semaines, sept morts et 38 blessés par balle avaient déjà été déplorés en un seul week-end. Des centaines de personnes avaient d'ailleurs manifesté contre les armes à feu pas plus tard que vendredi dernier - et c'était loin d'être la première fois.

Car Chicago, troisième plus grande ville des Etats-Unis, est gangrenée par la violence. Depuis le début de l'année, on y recense plus de 300 homicides, et même si c'est 25 % de moins que l'an passé à la même époque, cela reste un record national. Car même si la police dit avoir saisi 5 500 armes depuis janvier, le problème est plus vaste.

La ville est profondément divisée entre des quartiers dynamiques et florissants, et d'autres, désœuvrés et manquant d'investissements, comme South et West Side, où vivent de nombreuses minorités.