Etats-Unis: Redding plongée dans les cendres par l’incendie «Carr Fire»

En Californie, le triste record de l'incendie le plus destructeur appartient désormais au « Mendocino Complex ». Plus de 117 000 hectares ont été détruits. Ce sont en fait deux foyers qui se sont rejoints dans le nord de l'Etat, dans les collines boisées et escarpées de Clear Lake. Aujourd'hui, plus de 14 000 pompiers sont déployés en Californie. Ils doivent se battre sur plusieurs fronts. Des pompiers néo-zélandais et australiens sont arrivés en secours, notamment à Redding, légèrement plus au nord, où là sévit le « Carr Fire ». Dans cette ville située à 350 km au nord de San Francisco, le feu a déjà détruit plusieurs quartiers, en 10 jours et tué 7 personnes. Et à l'heure qu'il est, le feu est loin d'être maîtrisé.