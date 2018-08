Brésil: un chef indigène, défenseur de l’environnement, assassiné en Amazonie

Sara Shenker de l'ONG Survival International :

« On ne sait pas qui l’a tué, mais Jorginho est malheureusement la dernière victime d’une longue série de dirigeants guajajara assassinés à cause du conflit lié à la terre. Il y a dans cette région du Brésil une mafia très puissante qui sévit dans l'exploitation forestière et qui essaye de réduire autant que possible le territoire indigène pour en tirer profit. Et ils ciblent, ils assassinent les dirigeants guajajara, en particulier ceux qui luttent pour protéger leurs terres. Et c'est ce que Jorginho faisait.

Il était aussi membre des "gardiens de l'Amazone", un groupe d'indigènes qui, fatigués d'attendre que le gouvernement brésilien fasse son travail et protège leurs terres, avaient décidé de repousser eux-mêmes les bûcherons de leur territoire. Donc c'est très probable que Jorginho ait été tué à cause de son combat pour protéger ces terres. Nous avons observé depuis ces dernières années une très grande corruption dans cette région du Brésil : les bûcherons et leurs alliés sont très étroitement liés aux hommes politiques locaux et à certains élus nationaux. Ils jouissent d'une totale impunité. Jusqu'à présent, aucun n'a été condamné et emprisonné à la suite de tous ces assassinats d'indigènes. »

