Les Argentins face à la crise du peso

Depuis le début de l'année, la monnaie de l’Argentine, le peso, s'est dévaluée de plus de 40 %, ce qui a relancé une inflation déjà élevée. Le gouvernement a eu recours au FMI, qui lui a accordé un crédit de 50 milliards de dollars à condition de mettre en place un plan d'ajustement qui aura des effets négatifs sur l'activité économique. Entre inflation et risque de récession, le quotidien est dur pour les Argentins. Mais ils ne désespèrent pas.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Jean-Louis Buchet

Jorge est technicien dans une PME. Il est préoccupé mais se veut raisonnablement optimiste. « L'inflation devrait atteindre 35 % cette année alors, le salaire ne suffit plus. Il faut économiser sur tout, reporter des dépenses et raccourcir les vacances. De plus, beaucoup de PME ont fermé ou ont du mal à se financer. L'entreprise où je travaille connaît des difficultés et, si je reste optimiste, je suis préoccupé pour ce qui est de la continuité de l'emploi, parce que je vois qu'aucun secteur n'est à l'abri. »

Même son de cloche avec Natalia, employée dans une agence de communication. « L'inflation continue de s'accélérer, bien au-delà des prévisions du gouvernement. Cela me préoccupe et m'affecte personnellement, parce que les tarifs des transports et des services publics ont beaucoup augmenté et que les salaires ne suivent pas. On le voit aussi au supermarché, il faut se rabattre sur les secondes marques et renoncer à certaines dépenses. Quand j'ai le temps, au lieu de prendre le bus, je marche ou prends mon vélo. »

Le ton n'est pas à la désespérance. Il est vrai que les Argentins ont l'habitude des crises.