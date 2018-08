L’ex-avocat de Trump devant la justice pour fraudes, la Maison Blanche inquiète

Avec notre correspondant à Washington, Anne Corpet

Selon le New York Times, Michael Cohen est soupçonné de fraudes bancaires et fiscales sur un montant de 20 millions de dollars, dans le cadre de prêts obtenus par sa société familiale de taxis. L'enquête toucherait à sa fin et les inculpations pourraient tomber dans les jours qui viennent.

Ces délits sont passibles de lourdes peines de prison. Pour éviter le pire, l'ancien avocat du président pourrait être tenté de plaider coupable et de coopérer pleinement avec la justice. Une perspective inquiétante pour Donald Trump : Michael Cohen a travaillé plus de dix ans pour le président et pourrait faire des révélations embarrassantes.

Sombre affaire d'accord avec une actrice pornographique

Les enquêteurs travaillent aussi sur de possibles violations de la législation sur le financement des campagnes électorales. Car l'ancien avocat personnel de Donald Trump a reconnu avoir versé 130 000 dollars à Stormy Daniels pour acheter son silence au sujet d'une relation sexuelle que la star du porno aurait eue avec le président et aurait conclu un accord similaire avec une autre femme.

Or, ces sommes pourraient être considérées par la justice comme une manière d'influencer la campagne. Michael Cohen assurait il y a quelques mois être prêt à prendre une balle pour défendre le président. Mais en juillet dernier, il a rectifié le tir et déclaré que sa loyauté allait en premier lieu à sa famille et à son pays.