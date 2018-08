A la Une: Haïti se mobilise pour le #PetroCaribeChallenge

En Haïti, une campagne contre la corruption a été lancée il y a dix jours sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, le #PetroCaribeChallenge, tel est le nom de cette initiative citoyenne, veut gagner les rues de la capitale, Port-au-Prince. Durant une mobilisation pacifique devant la Cour supérieure des Comptes, ses organisateurs veulent demander des comptes à la classe politique sur la dilapidation de plus de trois milliards de dollars. Issue du programme vénézuélien de coopération PetroCaribe, cette somme était censée financer des projets économiques et sociaux en Haïti. Mais dix ans plus tard, les résultats se font toujours attendre.

Le Nouvelliste revient aujourd’hui sur « les prises de position successives du président Jovenel Moïse » et notamment les déclarations effectuées il y a quelques jours, lorsque le président affirmait que « la lutte contre la corruption commence aujourd’hui. Elle commence de manière impartiale ». Un président, rappelle le quotidien, qui avait annoncé que toute la lumière serait faite sur cette affaire. « Il était temps » estime Le Nouvelliste dans un autre article qui s’apparente plus à un éditorial. Il était, je cite, « temps de rompre le silence, temps pour la société civile revigorée de renforcer la pression, temps pour que tous ceux qui gèrent les fonds publics sachent qu’ils ne sont pas au-dessus des lois, qu'ils doivent s'expliquer et qu’ils peuvent être poursuivis par les juridictions compétentes ». Et le chef de l’Etat devra également s’expliquer estime le quotidien qui rappelle que Jovenel Moïse avait été épinglé dans l’enquête sur l’utilisation des fonds PetroCaribe en tant que responsable d’une entreprise ayant fourni des panneaux solaires à l’État haïtien.

L’ouragan Lane s’approche d’Hawaï

Bien que rétrogradé en catégorie trois, les autorités locales et fédérales appellent à la plus grande prudence. Donald Trump a d’ailleurs déclaré l’Etat d’urgence afin de permettre à l'Agence fédérale des situations d'urgence, la Fema, « d'apporter une aide adéquate pour soutenir les mesures d'urgences nécessaires » selon un communiqué de la Maison Blanche. Une aide qui ne sera pas forcément nécessaire puisque comme le précise le Honolulu Star Advertiser, l’ouragan Lane pourrait prendre un virage à quatre-vingt-dix degrés et éviter Oahu, l’île où se trouve la capitale Honolulu. D’après le site du Hawaï Tribune Herald, de violentes rafales de vent et des pluies intenses sont rapportées, mais aucune victime, ni aucun blessé n’est à déplorer pour l’instant.

En Argentine, la justice accélère dans l’affaire dite des « cahiers de la corruption »

C’est ce que tout le monde pressentait après l’aval donné mercredi par les sénateurs argentins à la justice. Dès le lendemain de ce vote, deux perquisitions ont été menées détaille El Dia. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette justice n’a pas hésité à employer tous les moyens. Selon Clarin, des chiens policiers, des équipes scientifiques et des dizaines de policiers pour chaque perquisition. Au total treize heures auront été nécessaires pour faire le tour de l’appartement de Cristina Kirchner à Buenos Aires, ainsi qu’une de ses deux maisons dans la province de Santa Cruz précise le quotidien.

Des perquisitions qui ont attiré les curieux. Surtout à Buenos Aires. Des curieux, mais également des partisans de l’ancienne présidente qui n’ont pas hésité à insulter des policiers qui sortaient de l’appartement de Cristina Kirchner les bras chargés raconte Clarin. Des jets de bouteilles sur un des véhicules de la police sont également rapportés par la presse. Pendant ce temps, Cristina Kirchner s’était réfugiée chez sa fille précise La Nacion. La désormais sénatrice, qui bénéficie toujours d’une immunité, ne sait pas si elle reviendra chez elle pour des raisons de sécurité selon son entourage qui s’est confié au quotidien.

L’Equateur quitte l’ALBA sur fond de crise migratoire vénézuélienne

L’ALBA (l’Alliance bolivarienne pour les Amériques) est une organisation politique et sociale qui regroupait jusqu’à présent douze pays et qui avait été fondé par l’ancien président vénézuélien Hugo Chavez, ainsi que le régime cubain. L’Equateur quitte l’ALBA pour protester contre « le manque de volonté » des autorités vénézuéliennes pour tenter de régler la crise migratoire détaille El Telegrafo. En agissant de la sorte le président équatorien Lenin Moreno prend ses distances avec le Venezuela, un pays qui était jusqu’à présent un des principaux alliés de l'Equateur, ce qui ne signifie pas pour autant que Quito compte intégrer une autre alliance.

Pendant ce temps le flux de migrants traversant l’Equateur ne fait que s’intensifier. Et pour y faire face les autorités ont annoncé qu’elles allaient augmenter les moyens mis en place dans ce qu’ils appellent le couloir humanitaire selon El Universo. En clair, plus de bus pour acheminer les migrants de la frontière colombienne à la frontière péruvienne avant que n’entre en vigueur les nouvelles réglementations côté péruvien. Une opération compliquée explique le quotidien puisque l’Equateur compte sept cent kilomètres de frontière commune avec la Colombie et plus de trente-trois points de passage clandestins.