États-Unis: une marche contre les armes à feu à travers le Massachussetts

Un groupe d’une quarantaine de jeunes s’est élancé mercredi pour une marche à travers l’État du Massachussetts pour éveiller les consciences et protester contre la fabrication d’armes semi-automatiques utilisées lors de plusieurs tueries de masse ces dernières années. La marche devait prendre fin ce dimanche à Springfield, devant le QG du fabricant Smith & Wesson.

Prendre leur destin entre leurs mains et éveiller les consciences pour endiguer la vague de tueries de masse qui se sont multipliées ces deux dernières décennies aux États-Unis, tel est l’objectif que s’est assigné un groupe d’une quarantaine de jeunes américains en prenant la route à pied mercredi dernier devant la mairie de Worcester, dans l’État du Massachussetts. Baptisée 50 Miles More (50 miles – soit 80 km – de plus), cette marche doit s’achever ce dimanche à Springfield devant le quartier général du fabricant d’armes Smith & Wesson.

Le but de ces jeunes activistes est multiple : d’abord demander à Smith & Wesson d’arrêter de fabriquer des MP 15 et des AR-15, deux armes semi-automatiques utilisées par les auteurs de fusillades de masse en plusieurs occasions ces dernières années, comme à Parkland (Floride) en février, à San Bernardino (Californie) en 2015 et à Aurora (Colorado) en 2012, trois assauts meurtriers qui ont causé respectivement la mort de dix-sept, seize et douze personnes, à chaque fois dans des établissements publics. Ils veulent aussi réclamer à Smith & Wesson un don de 5 millions de dollars pour aider à combattre la violence par armes à feu.

Inciter les jeunes à aller voter

Les activistes sont d’ailleurs prompt à souligner que Smith & Wesson est autorisé à fabriquer ces deux fusils d’assaut dans un État – le Massachussetts – où ils sont justement interdits à la vente, un paradoxe révélateur de la duplicité des législateurs américains dès qu’il s’agit d’armes à feu, d’autant que les lois différent d’un État à l’autre. En plus de vouloir faire pression sur Smith & Wesson, les marcheurs voudraient inciter les 18-34 ans à participer en masse aux prochaines élections de Midterm en novembre prochain et à faire entendre leurs voix, sachant que cette tranche d’âge a moins tendance à se déplacer pour voter que les catégories plus âgées.

« J’aimerais beaucoup que la législature de l’État ainsi que le gouverneur essaient de faire passer une loi qui dise que, fondamentalement, vous ne pouvez pas fabriquer et distribuer des armes au Massachussetts alors qu’elle sont illégales au Massachussetts » a déclaré au Huffington Post John Rosenthal, cofondateur de Stop Handgun Violence, une coalition contre la violence par armes à feu basée à Boston qui a offert son soutien financier et logistique à la marche. Les marcheurs ont pour leur part déclaré s’être inspirés de la marche menée en 1965 par Martin Luther King entre Selma et Montgomery (Alabama) lors du mouvement de lutte pour les droits civiques, mouvement dont ils se revendiquent à leur façon.