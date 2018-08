A la Une: le décès de John McCain en Une de la presse américaine

Le sénateur John McCain n’était pas le sénateur de l’Arizona, mais des États-Unis, titre ce matin le Phoenix New Times. Et à voir le traitement de la presse américaine sur le décès de cet ancien militaire, pilote de l’armée qui avait été fait prisonnier pendant la guerre du Vietnam pendant cinq ans, candidat malheureux à l’élection présidentielle en 2008, on comprend immédiatement qu’il ne s’agissait pas d’une simple figure politique locale. John McCain était un homme marqué, mais un guerrier heureux, estime quant à lui le New York Times dans son éditorial du jour. « Avec lui, on ne savait jamais à quoi s’attendre. C’était l’un de ses traits de caractère qui attirait, qui le rendait intéressant, et également une des choses qui rendait dingue ceux qui attendent une certaine cohésion idéologique. » Car John McCain n’hésitait pas à aller à contre-courant au sein même de son parti, estime le Washington Post.

D’où cette tribune dans les pages du Washington Post intitulée : « John McCain avait compris que le parti républicain était en train de vendre son âme, ce qu’il refusait ». Le décès du sénateur, écrit le quotidien, « nous donne l’opportunité de réfléchir à la révolte au sein du parti républicain qui l’a vexée, voire plus, durant la fin de sa carrière politique. Une évolution qui a engendré chez lui une haine à l’égard de Donald Trump ». Car pour l’auteur de cette tribune, John McCain représentait tout l’inverse comme il l’avait écrit il y a douze ans sous le titre « un homme qui ne vendra jamais son âme ».

L’ancien candidat à la Maison Blanche aura le droit à des funérailles nationales. Comme pour John F. Kennedy, Ronald Reagan, Rosa Parks et où encore quelques illustres sénateurs, le cercueil de John McCain sera présenté ce vendredi dans la rotonde du Capitole à Washington, un rare honneur, avant une messe samedi, là encore à Washington. Les Américains veulent rendre hommage à ce héros de guerre et cet homme politique. Un hommage qu’a refusé de rendre Donald Trump, selon le Washington Post puisque le président aurait tout simplement annulé la publication d’un communiqué de la Maison Blanche qui louait l’héroïsme et la vie de ce héros pas si ordinaire.

Malgré la nouvelle réglementation au Pérou, le flux de migrants vénézuéliens ne faiblit pas

Samedi dernier entrait en vigueur l’obligation pour ces migrants souhaitant entrer au Pérou de disposer d’un passeport valide. Une modification de réglementation qui avait intensifié le flux de migrants tentant de rejoindre le pays andin détaille El Universo. Mais finalement, explique le journal, les autorités péruviennes sont plus ou moins revenues sur cette nouvelle directive, permettant aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes âgées d’entrer dans le pays sans le fameux sésame. Selon le quotidien Peru21, des bureaux des services de migration ont également été installé à la frontière, ce qui permet aux Vénézuéliens ne disposant pas de passeport et qui n’entrent pas dans les catégories citées précédemment, de faire des démarches qui leur permettent tout de même d’entrer au Pérou. L’urgence humanitaire oblige les autorités à revoir leurs critères explique le quotidien. Des autorités qui comptent dialoguer avec le groupe de Lima pour trouver des solutions plus pérennes annonce Peru21.

En Haïti, la presse salue le mouvement #petrocaribechallenge

« Il était temps qu’une nouvelle strate de la société civile se réveille, passe du virtuel au réel » estime Le Nouvelliste. « Il était plus que temps qu’elle exige que la lumière soit faite sur l’utilisation du fonds PetroCaribe », ajoute le quotidien. « Le lieu de naissance emblématique et symbolique de ce qui pourrait devenir un mouvement souligne l’urgence qu’une institution constitutionnelle fasse son travail avec courage et sens des responsabilités. D'autant que ce n'est pas la première manifestation contre le gaspillage et le détournement de fonds publics réalisés ces derniers mois. » L’initiative sous le hashtag #PetroCaribeChallenge n’a pas fait que des émules sur les réseaux sociaux. La presse nationale veut également y prendre part, sans pour autant en prendre les rênes, explique le quotidien. C’est aux mouvements politiques d’embrayer estime Le Nouvelliste, « sous peine de sanction dans les urnes » conclut-il.