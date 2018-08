A la Une: des Américains privés de passeport

C’est à la Une du Washington Post. Le quotidien raconte le périple de Juan, quarante ans, d’origine mexicaine, ancien militaire dans l’armée américaine et désormais gardien de prison. Son passeport expirait, donc Juan a entamé les démarches pour le renouveler. Mais à surprise, les autorités refusent de le faire et lui demandent de prouver qu’il est bien américain.

Son certificat de naissance ne suffit pas, il doit apporter plus de preuves, qui seront à leur tour insuffisantes. Aujourd’hui Juan n’a toujours pas de passeport. Il a porté plainte contre l’État fédéral comme de très nombreuses personnes qui sont dans son cas, détaille le journal. Mais tous n’ont pas les moyens de le faire.

Et selon le Washington Post, de plus en plus d’Américains d’origines mexicaines et nés près de la frontière sont dans ce cas. D’après le quotidien les autorités estiment qu’il y a eu des fraudes pendant des années et que des sages-femmes et des médecins ont signé des actes de naissance pour des enfants qui étaient en fait nés au Mexique.

Ce n’est pas nouveau selon le quotidien, mais le nombre d’affaires a explosé ces derniers mois. Un durcissement qui s’explique par la politique migratoire très restrictive mise en place par la Maison Blanche. Mais pas seulement puisque le quotidien rappelle que sans papier il est difficile de voter et que dans deux mois les élections de mi-mandat se tiendront. Or : la plupart des cas recensés concernent des habitants d’un district qui est aux mains des démocrates, selon le Washington Post.

Le Canada en voie de trouver un accord avec les États-Unis et le Mexique

C’est le Toronto Star qui l’annonce en Une ce matin en se basant sur les déclarations de Donald Trump. Et c’est ce que réclamait le président américain rappelle le journal puisqu’il menaçait d’augmenter les taxes sur certains produits si d’ici vendredi aucun accord n’était trouvé. Le journal tempère tout de même l’optimisme du président américain puisque comme l’a déclaré le Premier ministre canadien, il existe certes une possibilité de trouver un accord de libre-échange nord-américain d’ici vendredi, mais encore faut-il que cet accord soit bon pour le Canada et les Canadiens.

Une analyse qui rejoint celle de l’éditorialiste du quotidien qui explique que le Canada ne doit pas perdre patience et signer un mauvais accord du fait de la pression exercée par Donald Trump. Le Toronto Star rappelle que le Congrès américain a mandaté le président Donald Trump pour qu’il signe un nouvel accord tripartite et non des accords bilatéraux. Qui plus est : les membres du Congrès américain, rappelle le journal, savent à quel point il est important pour l’économie des États qu’ils représentent que le Canada signe ce nouvel accord.

Échanges d’amabilité entre les autorités nicaraguayennes et l’ONU

Ce mercredi, la mission du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme a remis un rapport qui démonte les thèses des autorités qui justifiaient la répression pour cause de tentative d’État. Au contraire selon l’ONU les autorités ont mené dès avril dernier une répression féroce contre une population sans défense précise La Prensa. La réponse de la présidence ne s’est pas fait attendre comme le précise El Nuevo Diario, quotidien proche du pouvoir.

Pour le président nicaraguayen Daniel Ortega, le haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme n’est « qu’un instrument de la politique de la mort, de la terreur, du mensonge. Ils sont méprisables ». Un président qui accuse les Nations Unies de ne pas enquêter sur les morts de policiers et de sandinistes tués selon lui par ce qu’il qualifie de « terroristes ». Dans son rapport, l’ONU préconise quatorze recommandations pour trouver une issue à la crise précise La Prensa. Des propositions qui ont été balayées d’un revers de main par le président, détaille El Nuevo Diario.

L’Argentine en pleine tourmente sur le marché des changes demande au FMI d’avancer ses versements

En juin dernier, rappelle Clarin, le Fonds monétaire international avait annoncé un accord pour un prêt de cinquante milliards de dollars à l’Argentine qui voyait alors sa monnaie, le Peso, dégringolé face au dollar sur le marché des changes. Une annonce qui avait calmé les marchés estime le quotidien. Mais seulement à court terme. Hier mercredi, et c’était déjà le cas depuis quelques jours, le peso a lourdement chuté, près de 7 % en une journée.

Une tendance qui démontre selon le quotidien le peu de confiance des marchés à l’égard d’un pays qui pourrait tomber en défaut de paiement. Une tendance qui a surtout obligé les autorités à demander un avancement des versements au FMI. Une demande rapidement acceptée. L’annonce a été faite la nuit dernière détaille El Dia. Le FMI va donc débloquer les versements qui étaient prévus pour 2019 afin « de renforcer les politiques des autorités argentines », ce qui éloigne l’éventualité d’un défaut de paiement selon le quotidien. Reste que l’économie argentine a été durement touchée par cette crise monétaire puisque depuis avril dernier, le Peso a perdu 70 % de sa valeur.