Etats-Unis: Barack Obama de retour dans l’arène politique

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Pour son retour sur la scène politique, Barack Obama a choisi l'Illinois, son Etat d'adoption. Il y est accueilli comme une rock star mais, très vite, l'animal politique se réveille. Et l'ancien président lance un appel à la mobilisation : « En tant que citoyen, pas en tant qu'ancien président, en tant que citoyen, je suis ici pour délivrer un message simple : vous devez voter car la démocratie en dépend ».

Pour la première fois depuis qu'il a quitté la maison blanche, Barack Obama évoque directement son successeur. « Au cours des dernières décennies, la politique de la division et du ressentiment et la paranoïa ont malheureusement trouvé asile au sein du parti républicain », affirme l’ancien président. « Cela n'a pas commencé avec Donald Trump. Il est un symptôme, pas la cause. Il a juste capitalisé sur le ressentiment que les politiciens ont semé depuis des années. »

Et Barack Obama d'évoquer les attaques menées par Donald Trump contre la presse ou l'indépendance de la justice. « Les Américains doivent se lever contre les brutes et non les suivre » lance-t-il. « Les progrès de l'Amérique n'ont pas été accomplis par les discours des dirigeants, mais par les gens qui se sont levés, ont manifesté et sont allés voter ». L'ancien président est bel et bien entré dans la campagne.