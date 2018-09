Cynthia Nixon, de Sex and the City aux primaires démocrates de New York

Les New-Yorkais sont appelés aux urnes ce jeudi 13 septembre pour des primaires démocrates en vue d'élire le gouverneur de leur Etat en novembre prochain. Et parmi les candidats, une New-Yorkaise bien connue des téléspectateurs de la série Sex and the City. Cynthia Nixon se présente face à Andrew Cuomo en lice pour un troisième mandat dans cette ville traditionnellement démocrate. Si elle a peut de chance d'être élue, l'actrice qui se revendique « socialiste » a poussé le gouverneur actuel à se positionner encore plus à gauche.

Avec notre correspondante à New York, Marie Bourreau

Des plateaux de cinéma aux... plateaux d'émissions politiques...Cynthia Nixon, la célèbre Miranda de la série Sex and the City, se lance dans la course pour devenir gouverneur de l'état de New York. Un pas qu'avaient franchi avant elle les acteurs Ronald Reagan ou encore Arnold Schwartzenegger qui ont été tous deux gouverneurs de Californie...

Mais pour l'actrice de 51 ans, militante des droits civiques et des droits LGBT, défenseure du droit des migrants et d'une dépénalisation du cannabis, la partie s'annonce plus difficile. Elle a face à elle Andrew Cuomo, un cacique du parti démocrate, fils d'un ancien gouverneur de New York et lui même déjà deux fois élus à la tête de l'Etat de New York et de ses 20 millions d'administrés.

L'actrice peut toutefois compter sur le soutien actif de l'actuel maire de New York, Bill de Blasio, ennemi intime de Cuomo et sur la division du parti démocrate qui peine toujours à satisfaire son aile la plus à gauche.

Avec ses positions en faveur d'une sécurité sociale à la française et d'une meilleure répartition des richesses, Cynthia Nixon a poussé Cuomo à se montrer plus incisif sur la parité homme-femme ou le droit à l'avortement. Une stratégie payante : selon un récent sondage, il compterait pas moins de 40 points d'avance sur sa rivale.