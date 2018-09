Etats-Unis: malgré la croissance, la pauvreté s'incruste dans le pays

« Si c'est ça le mieux que l'un des pays les plus riches du monde parvient à faire à une époque de grande prospérité, c'est honteux », a déclaré le rapporteur de l'ONU.

Un avis dont Nancy Ranking se fait l'écho. Elle défend les droits des travailleurs pauvres depuis trente ans pour l'association Community Service Society à New-York.

« Près d'un New-Yorkais sur cinq est pauvre. Et être pauvre c'est gagner très peu d'argent. Pour une famille de quatre enfants, c'est gagner moins de 18 000 euros par an. C'est un revenu vraiment bas pour une famille à New York où le coût de la vie est très élevé. Les enfants, les jeunes et les personnes âgées sont les plus touchées. Les travailleurs pauvres, eux, et il y en a plus de 300 000 ici, ont beau avoir un emploi et travailler, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et il faut savoir qu'aux Etats-Unis le taux de pauvreté est le même dans tout le pays. »

Autre facteur de pauvreté : de nombreux Américains n'ont aucune assurance maladie. Leur nombre est resté le même qu'en 2017 : plus de 8%, soit 28;5 millions d'Américains.