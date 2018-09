A la Une: l’arrivée de l’ouragan Florence sur les côtes américaines se précise

Un ouragan qui a été rétrogradé en catégorie deux la nuit dernière, mais qui pourrait impacter un périmètre bien plus important que celui envisagé, il y a encore quelques heures détaille ce matin le Charlotte Observer, un quotidien de Caroline du Nord. L’un des États les plus concernés par le passage de l’ouragan Florence. Les risques liés à la puissance des vents ont certes diminué explique le quotidien, mais les pluies diluviennes attendues devraient entraîner une montée des eaux et donc des inondations. La Caroline du Sud se prépare également. Selon le quotidien The State, les écoles de 18 comtés de cet État resteront fermées les jours à venir et les habitants de la côte ont été évacués. Des quotidiens locaux qui distillent de nombreux conseils, relaient les informations officielles et dont les sites sont tous désormais en accès gratuit sur internet.

Le New York Times de son côté s’interroge sur la capacité des autorités fédérales pour faire face à une telle catastrophe naturelle. Le quotidien estime que l’arrivée de cet ouragan Florence est un test pour la FEMA, l’Agence fédérale des situations d'urgence. Une agence fortement critiquée après le passage, l’année dernière, de l’ouragan Maria à Porto Rico. Une FEMA dépassée par les événements, selon le quotidien et qui avait été incapable de répondre à une situation pourtant prévisible. Un an après, les habitants de cette île des Caraïbes ont toujours des problèmes pour trouver des produits de première nécessité détaille le Washington Post. Le courant électrique n’a été rétabli que trois mois après, 83% des maisons dans les zones impactées sont toujours dans un mauvais état, les routes sont encore endommagées. Un constat qui s’oppose à celui du président Donald Trump qui, hier encore, se félicitait de la réponse apportée à Porto Rico par les autorités fédérales et donc la FEMA, selon le Washington Post.

La tempête tropicale Isaac se dirige tout droit vers la mer des Caraïbes.

Et selon El Dia, quotidien de la République dominicaine, l’impact de cette tempête sur les grandes îles des Caraïbes ne devrait pas être trop important. Isaac, qui dans un premier temps semblait se diriger vers Haïti et la République dominicaine devrait finalement passer plus au sud de l’île d’Hispaniola, détaille le quotidien. Selon El Caribe, de fortes pluies sont tout de même attendues jusqu’à lundi prochain, mais rien de comparable à ce qui attend, dans les prochaines heures, les habitants des îles françaises de la Martinique ou de la Guadeloupe estime le quotidien.

En Colombie : l’ELN, l’Armée de Libération Nationale, libère six otages

Comme annoncé le week-end dernier, l’ELN a libéré les six membres des forces de l’ordre qu’elle détenait dans le département de Choco, annonce El Espectador. Des libérations qui sont en quelque sorte un geste en faveur de la paix d’après le quotidien. Mais un geste insuffisant, selon le nouveau président colombien Pedro Duque détaille El Tiempo. Pedro Duque qui appelle la dernière guérilla active du pays à libérer les dix autres otages qu’elle détiendrait et à mettre un terme à ses activités criminelles avant d’envisager un retour à la table des négociations à La Havane, dans le cadre d’éventuels futurs accords de paix.

La justice salvadorienne condamne un ancien président pour corruption.

Il s’agit d’Elias Antonio Saca, qui a dirigé le pays entre 2004 et 2009, détaille ce matin El Diario de Hoy. Il a été condamné ce mercredi à dix ans de prison et devra rembourser plus de 260 millions de dollars, sur les 301 millions qui auraient été détournés pendant son mandat. Six collaborateurs d’Elias Antonio Saca ont également été condamnés dans cette affaire de corruption précise le quotidien. Selon le quotidien El Mundo, les avocats de la défense devraient faire appel d’ici peu.

Au Guatemala, la population réclame le retour d’une commission d’enquête

Depuis quatre jours, des milliers de Guatémaltèques manifestent pour réclamer le retour d’une commission d’enquête de l’ONU. Une commission chargée d’enquêter sur le financement de la campagne électorale du président Jimmy Morales selon La Hora. Il y a une semaine, Jimmy Morales a déclaré persona non grata le chef de cette Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, dénommée la CICIG. Depuis, le mouvement de contestation n’arrête pas de prendre de l’ampleur détaille La Hora. Dans les pages de Prensa Libre, les évêques guatémaltèques tirent la sonnette d’alarme et disent craindre une dérive vers la violence. Des évêques qui dénoncent une polarisation de plus en plus importante dans le pays.