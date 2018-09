Lehman Brothers: le jour où la planète finance a déraillé

Il y a dix ans jour pour jour, le 15 septembre, choc aux Etats-Unis et sur toute la planète finance : la faillite de Lehman Brothers. L'une des plus grandes banques d’investissement est victime de son invention : les subprimes, ces prêts immobiliers à haut risque accordés aux ménages précaires. Un événement qui fait date dans l'histoire économique contemporaine.

Patrick Healey, la quarantaine, a travaillé huit ans à Lehman Brothers et a quitté la banque en 2007, un an avant la faillite de la banque pour monter son cabinet de conseil à New York. « C’était un choc. Quand j’ai quitté la banque, il y avait quelques signes menaçants, mais rien de comparable à l’escalade que nous avons connue à l’été 2008. Je n’étais plus dans la société mais j’avais des clients qui y travaillaient depuis de longues années et qui détenaient des actions du groupe au travers de leur plan de retraite et ils ont tout perdu lorsque la crise a éclaté. C’était très dur émotionnellement pour beaucoup de gens, c’était effrayant, vraiment effrayant. Et c’est ironique que le gouvernement américain n'ait pas sauvé Lehman Brothers. »

« Ils ont essayé de sauver Lehman Brothers, précise Thomas Julien, économiste chez Natixis, banque d’affaires internationale à New York. Ils ont essayé de scinder la banque en deux, en disant d'un côté on met les bons actifs, d'un autre les mauvais, et on essaie de trouver un repreneur. Et puis l'Etat met un peu la main à la poche, la FED vient injecter des liquidités dans tout ça. Mais il s'est avéré que Lehman Brothers était trop gros pour ce type de solutions. Le risque, c'était de transférer l'insolvabilité de Lehman au reste du secteur financier. »

L’Etat américain a débloqué en 2008 une enveloppe de 700 milliards de dollars pour empêcher la faillite d'autres grandes institutions financières, comme Goldman Sachs, l’assureur AIG ou les géants du refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac.

350 milliards d'indemnisation

Aujourd'hui, Lehman Brothers n’a pas encore totalement disparu. Selon le journal français Les Echos, plusieurs avocats soutenus par quelques dizaines de salariés continuent de liquider à New York les actifs de la banque pour rembourser les créanciers. Une liquidation qui dure depuis 2012 quand la banque est sortie du régime de la loi américaine sur les faillites. Lehman Brothers a déjà remboursé 123 milliards de dollars à ses créanciers, souligne le journal. Il est donc difficile d’imaginer qu’elle pourra contenter tout le monde car les demandes d’indemnisation validées par la justice s'élèveraient à 350 milliards de dollars.

Si la banque a fait beaucoup de perdants lors de sa faillite, son démantèlement a fait le bonheur des deux cabinets qui s’occupent de sa liquidation. Ils auraient empoché jusqu'à maintenant plus de deux milliards de dollars d'honoraires. Et en ce dixième anniversaire de la chute de la banque, des anciens de Lehman Brothers envisagent de se réunir à Londres. Une célébration qui fait polémique car la faillite de la banque symbolise à elle seule toute la crise financière de 2008.

