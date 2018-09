Etats-Unis: 28 ans de prison pour le producteur de rap Suge Knight

La scène a été filmée par des caméras de surveillance. Sur le parking d'un fast food dans la banlieue de Los Angeles, Suge Knight s'entretient avec deux hommes avec qui il a des relations d'affaires. Il remonte dans son pick-up, fait d'abord marche arrière, puis fonce sur eux à toute allure. Bilan : un mort, un blessé et un délit de fuite.

« Homicide volontaire »

Suge Knight expliquera longtemps qu'ils s'étaient disputés, qu'il pensait que les deux hommes étaient armés, en somme qu'il aurait paniqué. Trois ans de procédures et seize avocats plus tard, l'acte d'accusation a changé : le mot « meurtre » a été remplacé par « homicide volontaire ». Sanction moins sévère, Suge Knight échappe ainsi à la prison à vie, et accepte de passer 28 ans derrière les barreaux.

Passages en prison

Depuis la faillite de son label Death Row Records dans les années 90, cet homme qui a fait connaître Snoop Dogg, Dr Dré et Tupac, a enchaîné les passages en prison. Il est au coeur d'un des plus grands duels de l'histoire du rap, une énigme judiciaire : celle de la mort de Tupac, icône du rap, tué par balles dans la voiture de Suge Knight, il y a plus de 20 ans. Suge Knight avait été alors été accusé de l'avoir vengé en commanditant l'assassinat un an plus tard de son rival musical, l'immense Biggie Smalls. Faute de preuves, ce procès là, lui n'a jamais eu lieu.