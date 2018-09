Au salon Vinexpo Explorer, des vignerons inquiets par le changement climatique

le salon Vinexpo Explorer s'ouvre ce dimanche 23 septembre en Californie. Une centaine d'acheteurs et de distributeurs en provenance de 27 pays vont rencontrer les vignerons de Sonoma. Cette région, ainsi que la Napa Valley voisine portent encore les stigmates des incendies meurtriers qui ont ravagé cette partie des Etats-Unis cet été. Le changement climatique, et notamment les sécheresses à l'origine de ces incendies, préoccupe de plus en plus la filière viticole mondiale.

Si les températures continuent de grimper, certains vignobles disparaîtront et le profil des autres changera complétement. Tout le monde devra s'adapter, explique Christophe Navarre, président du Conseil de surveillance de Vinexpo : « On fait des vendanges beaucoup plus tôt dans certaines régions, on fait même maintenant du vin pétillant en Angleterre. Tout cela est nouveau. Et je pense que c’est une thématique qui est très intéressante ».

La lutte contre le changement climatique est devenue un sujet incontournable pour les professionnels du secteur. Tous les deux ans, ils sont 40 000 issus de 150 pays à se retrouver à Bordeaux. Lors de la prochaine édition de Vinexpo au mois de mai, le climat sera bel et bien aussi à l'ordre du jour. Christophe Navarre : « On voudrait faire une espèce de congrès international, pas un congrès, un symposium, où justement les problématiques de changement climatique sur l’industrie des vins et spiritueux vont être abordées avec les pistes possibles d’amélioration des solutions ».

Des solutions qu'il est urgent de mettre en pratique. Gel, pluies torrentielles ou sécheresse... non seulement ces aléas météorologiques détruisent les vignes, mais ils perturbent aussi la croissance du raisin. Le goût du vin change et la récolte diminue. De très nombreuses exploitations sont menacées.