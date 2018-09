Venezuela: un navire-hôpital chinois vient apporter une aide médicale gratuite

De source officielle, le navire de 178 m de long est équipé de 500 lits, 35 unités de soins intensifs et 12 salles d'opération. L'équipage a été accueilli par des danses typiques vénézuéliennes. « Nous accueillons dans notre patrie bien aimée le navire-hôpital de l'armée chinoise, l'Arche de la Paix », a salué sur Twitter le président vénézuélien Nicolas Maduro.

« À partir de maintenant, et toute cette semaine, des patients de toutes nationalités y seront reçus et pris en charge », a déclaré le ministre de la Défense vénézuélien, le général Vladimir Padrino, peu après l'arrivée du He Ping Fang Zhou (L'Arche de Paix) à La Guaira, un port à environ 40 km de Caracas. « Il y en a déjà qui sont intéressés, bien entendu. Le gouverneur me dit qu'il y aura aussi 1 200 Colombiens qui seront reçus ici. Il n'y a aucune discrimination », a-t-il assuré.

L'arrivée du navire chinois intervient à un moment où la crise économique pèse lourdement sur le secteur de la santé, en butte à une pénurie de 85% des médicaments et 80% du matériel médico-chirurgical, selon la Fédération pharmaceutique et l'Observatoire vénézuélien de la santé. Les ONG parlent d'une « crise humanitaire », terme que réfute le gouvernement.

Alliance chinoise

« Nous allons effectuer des opérations conjointes dans les domaines de la santé et de la culture (...). Cette mission sera couronnée de succès », a affirmé le commandant du navire chinois, le contre-amiral Guan Bailin, au côté du ministre de la Défense vénézuélien, qui s’est réjoui pour sa part de la coopération avec la Chine en matière de santé mais aussi en matière militaire.

« Opération défensive stratégique »

« À cet instant précis, en profitant de l'arrivée et de l'accostage de ce bateau, on réalise des opérations exceptionnelles dans tous les hôpitaux militaires de notre Armée nationale bolivarienne, s’est félicité Vladimir Padrino à la télé vénézuélienne. Et la visite de ce bateau-hôpital s'inscrit également dans une opération défensive que conduit le commandement stratégique opérationnel de notre armée pour son anniversaire. Cela s'insère dans le cadre de cet exercice et de cette opération défensive stratégique. »

La semaine passée, Nicolas Maduro a rencontré Xi Jinping à Pékin. À son retour, le président vénézuélien a annoncé un accord pour porter à un million de barils/jour les exportations de pétrole vers la Chine, pour un investissement de 5 milliards de dollars. Pékin est un des principaux alliés et créanciers du Venezuela, qui a reçu quelque 62 milliards de dollars de prêts du géant asiatique au cours des dix dernières années, principalement en échange de pétrole.