Présidentielle au Brésil: le candidat Jair Bolsonaro quitte l’hôpital

Au Brésil, à huit jours du premier tour de la présidentielle et après trois semaines passées à l'hôpital Albert Einstein de São Paulo, le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, est sorti ce samedi midi. Interné depuis son agression au couteau lors d'un bain de foule dans l'Etat de Minas Gerais, il avait depuis mené campagne sur les réseaux sociaux. Le candidat en tête des sondages a préféré sortir de l’hôpital par un autre bâtiment et cela pour éviter les journalistes.

Avec notre correspondante à Sao Paulo, Sarah Cozzolino

On peut dire que Jair Bolsonaro avait mis en scène sa sortie. D’abord prévue ce vendredi, une légère infection l'avait finalement obligé à rester un jour de plus. Mais le candidat s'était montré fin prêt en publiant une photo sur Instagram. Torse nu, on le voit en train de se raser avec une longue cicatrice sur son ventre. Sous la photo, on lit « je me prépare pour mon retour à la vie active ».

Samedi matin, devant l'hôpital Albert Einstein de São Paulo, il y avait d'un côté les journalistes, et de l'autre les militants avec leurs drapeaux et maillots jaune et vert aux couleurs du Brésil.

Ceux qui se qualifient comme des « fans » de leur candidat étaient bien entendu déçus, mais les proches de Jair Bolsonaro se sont exprimés. Notamment Gustavo Bebiano, président du PSL, le parti de Bolsonaro. Il a dit que le candidat à la présidentielle était heureux de sortir pour continuer sa campagne et est très confiant aussi.

Bebiano a repris les mots du candidat : « Nous n'accepterons pas de ne pas être au deuxième tour. » En effet, le clan Bolsonaro remet en question le fonctionnement des urnes électroniques dans le cas où il serait éliminé au premier tour.

Le candidat a donc pris l'avion pour rentrer chez lui à Rio de Janeiro. Les médecins lui interdisent pour l'instant tout contact direct avec des militants dans la rue et il ne participera pas non plus au débat télévisé prévu de ce dimanche. En revanche, il pourrait participer à celui de jeudi prochain.