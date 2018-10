L’image des Etats-Unis s’est encore dégradée, selon une étude

Le sondage de Pew Research Center montre que l'image des Etats-Unis, qui s'était déjà considérablement dégradée en 2017 lorsque l'ancien homme d'affaires a pris les rênes du pouvoir, a continué de se détériorer cette année dans de nombreux pays, tout particulièrement en Europe.

« Sur les 25 pays où nous avons réalisé cette étude, seule la moitié a une vision positive des Etats-Unis. 43% des sondés ont une opinion défavorable, ce qui est montre que l'image du pays s'est fortement dégradée depuis la fin de la présidence Obama. C'est notamment le cas en France, en Allemagne, au Mexique et au Canada, c'est-à-dire chez les alliés les plus proches des Etats-Unis. Peu de gens en France ont confiance en Donald Trump, ils ne sont que 9% », explique le chercheur Jacob Poushter, co-auteurs du rapport.

Depuis son investiture en janvier 2017, le président américain a soustrait les Etats-Unis à toute une série d'engagements internationaux, l'accord de Paris sur le climat ou celui sur le programme nucléaire iranien par exemple, tout en critiquant vertement le comportement des membres de l'Otan.

En Afrique subsaharienne, l'image des Etats-Unis est en revanche restée positive. « Au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud, précise Jacob Poushter. Même si les chiffres sont moins bons que sous la présidence Obama, ces trois pays ont toujours une opinion favorable de notre pays. C'est quelque chose que nous observons depuis longtemps dans ces pays et c'est toujours le cas aujourd'hui. »

L’image de Trump peu reluisante

Quant à l'image de Donald Trump lui-même, elle n'est pas non plus des plus reluisantes. Ceux qui répondu à cette étude ont plus confiance en Vladimir Poutine et Xi Jinping qu'en Donald Trump.

Et seuls 7% des Espagnols, 9% des Français et 10% des Allemands font confiance au président américain. Dans 20 des 25 pays où l'enquête a été menée, l'hostilité à l'égard de Trump est partagée par une majorité de sondés.

Les pays où l'image des Etats-Unis est la plus positive sont Israël, les Philippines et la Corée du Sud, des pays où ceux qui ont répondu à l'enquête sont plus de 80% à avoir une opinion favorable des Etats-Unis.

L'enquête a été réalisée entre mai et août et elle fonde ses résultats sur les réponses données par plus de 900 personnes dans chacun des pays où elle a été menée.

