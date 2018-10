A la Une : la grâce d’Alberto Fujimori annulée au Pérou

La grâce présidentielle accordée à Alberto Fujimori a été annulée par un juge de la Cour suprême. L'ancien président, condamné pour crimes contre l'humanité, a été hospitalisé quelques heures après cette décision, célébrée ou conspuée, explique Correo, par des groupes anti ou pro-Fujimori dans toutes les régions du pays. « La justice », titre sobrement La Republica, en rappelant que cette grâce présidentielle était à l’époque « politique ». La décision judiciaire, elle, est considérée comme « juste ».

Un appel est toujours possible, « mais il convient de rappeler », explique le journal, « que dans un Etat de droit, les décisions judiciaires peuvent faire l'objet de critiques (...) mais doivent être respectées ». Une référence, peut-être, à la fille de l'ancien président, Keiko Fujimori, qui juge cette décision « chargée de haine », et annonce déjà une « bataille politique » pour la liberté de son père. El Comercio pense que cette annulation de grâce va affecter l'image du parti qu'elle dirige, Force populaire.

Argentine : un magot dans le mausolée ?

Un petit tour en Argentine, maintenant, où une autre ex-chef d'Etat, Cristina Kirchner, sera jugée avec ses deux enfants pour blanchiment d'argent, écrit Clarin, à travers une « entreprise immobilière familiale en Patagonie ». Cela s'ajoute à l’implication de l’ancienne présidente dans une gigantesque affaire de pots-de-vin.

« Un ancien fonctionnaire », nous apprend un autre papier de Clarin, raconte que « des sacs d'argent », une quarantaine, ont été sortis en 2013 du mausolée de l'ancien président et mari de Cristina, Nestor Kirchner, par sa famille entrée par effraction dans le bâtiment. En tout, Cristina Kirchner est poursuivie dans le cadre de sept procédures. Elle clame son innocence et dit être victime de persécution judiciaire.

Kavanaugh : compte à rebours lancé

Direction maintenant les Etats-Unis, où le compte à rebours est relancé dans le processus de confirmation du juge Kavanaugh à la Cour suprême. Les sénateurs attendaient le rapport d'enquête du FBI sur le candidat, accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Ils l'ont reçu ce jeudi, écrit The Washington Post, et dès « 2h30 du matin dans une série tweets », la Maison Blanche a précisé ce qu'elle en pensait. Elle se dit « pleinement confiante du fait que le Sénat va confirmer » Brett Kavanaugh. Le Wall Street Journal écrit que « la Maison-Blanche n'a rien trouvé [dans ce rapport] pour corroborer les allégations d'agressions et d'inconduite sexuelle ».

Les sénateurs de la commission judiciaire prévoient de voter vendredi dans le dossier Kavanaugh, avant un vote en session plénière qui pourrait intervenir dès ce week-end. Dans le The New York Times, plus d'un millier de professeurs de droit estiment que le juge « a fait preuve [lors de son audition] d'un manque de tempérament judiciaire qui le disqualifie ». La lettre sera portée ce jeudi aux sénateurs... Confirmation ou pas, que restera-t-il de cette affaire une fois le dossier refermé ? C’est la question posée par The New York Times. « Les Américains ont formé des camps apparemment irréconciliables autour de cette nomination », écrit le journal, qui parle de « ligne de front » dans son édito du jour.

New-York : comment gérer la panique liée aux fusillades ?

Toujours dans la presse américaine: cette scène, symptomatique de notre époque, se déroule à Central Park, en plein festival le week-end dernier, raconte The New York Times. A la fin d'un concert, un « pop » très fort retentit, comme un coup de feu. Même si la police intervient rapidement sur scène pour rassurer la foule, trop tard : la panique est partout et la foule se rue sur les sorties de secours « au nombre limité ». « Des gens sont tombés, d'autres ont été piétinés. Beaucoup se sont enfuis sans chaussures. Certains agents de police ont même contribué au chaos en disant aux gens de se cacher et de s'enfuir ». Pas de blessé grave, rassure The New York Times, mais cet épisode a « secoué les autorités policières » qui s'interroge sur les « nouveaux moyens de réduire les risques de panique (...) à une époque où les massacres de masse ont accru la peur du public ».

Où griller un joint au Canada ?

Au Canada, la légalisation de l'usage récréatif du cannabis ne passe pas partout. Dans moins de 15 jours, rappelle Le Devoir, « il pourrait être possible à Montréal de fumer du cannabis dans un parc du Plateau-Mont-Royal, mais pas dans un parc de Saint-Léonard ». En effet, « cinq arrondissements de la métropole détenus par l’opposition ont annoncé mercredi leur intention d’interdire la consommation du cannabis dans les espaces publics », « comme c’est déjà le cas pour l’alcool ». Les amendes varieront de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et pourraient doubler en cas de récidive.

Ajoutez à cela que « de plus en plus de propriétaires d’immeubles inscrivent dans les baux l’interdiction de fumer dans leurs logements »… Mais « où les locataires pourront-ils griller leur joint ? », s'interroge l'éditorialiste du journal canadien. Pour lui, « cela soulève un enjeu de justice sociale », car « contrairement aux propriétaires, les locataires - les jeunes, notamment - n’auront le droit de fumer de la marijuana nulle part ».

Un mot, pour finir, de ces oiseaux qui se comportent très bizarrement dans le Minnesota. L’information vient du Washington Post. La police de la ville de Gilbert, aux Etats-Unis, met en garde ses habitants... contre des volatiles totalement désorientés, qui volent n'importe comment, se cognent aux fenêtres et aux parebrises des voitures ! En fait, ils ont l'habitude de manger de petits fruits qui ont commencé cette année à fermenter - à se charger d'alcool - plus tôt que d'habitude, bien avant la migration de ces oiseaux vers le Sud. Résultat: des oiseaux complètement ivres... un peu partout dans la ville. Prudence !