Etats-Unis: le juge Kavanaugh prête serment, Donald Trump s'excuse

Brett Kavanaugh a officiellement prêté serment, lundi 8 octobre. Après sa confirmation par le Sénat, samedi, le juge s'est dit déterminé à servir la Cour suprême et le pays de manière non partisane.

Le juge Kavanaugh a prêté serment lors d’une cérémonie à la Maison Blanche lundi. Il a promis d’être « impartial ».

« La Cour suprême est une institution de droit. Ce n'est pas une institution partisane ou politique. C'est une équipe de neuf juges et je jouerai toujours collectif au sein de cette équipe », a-t-il promis.

Brett Kavanaugh est également revenu sur les conditions de sa désignation : « Le processus de confirmation au Sénat a été controversé et émouvant, mais ce processus est terminé. Mon objectif maintenant est d'être le meilleur juge possible. Je prends mes fonctions avec gratitude et sans aigreur. A la Cour suprême, je chercherai à être une force de stabilité et d'unité. Mon but est d'être un grand juge pour tous les Américains et pour toute l'Amérique. Je n'ai pas été nommé pour servir un parti ou un intérêt, mais pour servir une nation. La Constitution américaine protège les personnes de toutes croyances, de toutes origines. Chaque Américain peut être sûr que je serai un juge indépendant et impartial, dévoué à une justice équitable, conforme au droit », a-t-il assuré.

Trump s'excuse « au nom de la nation »

Au cours de la cérémonie, le président américain s'est lui excusé « au nom de la nation » auprès de Brett Kavanaugh et de sa famille pour « la douleur et les souffrances terribles » que le juge a dû endurer pendant son processus de confirmation. Au centre d’accusations d’agression sexuelle datant de quand il était au lycée, le juge Kavanaugh a été confirmé par le Sénat samedi à l'issue d'un bras de fer politique de plusieurs semaines. Sa confirmation, obtenue de justesse, est une victoire pour le camp républicain et pour Donald Trump.

A 53 ans, il siègera dès ce mardi au sein de la plus haute instance judiciaire du pays.