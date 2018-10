Etats-Unis: une loterie à 1 milliard de dollars de gain

Avec notre correspondante à New York, Marie Bourreau

Le chiffre est tellement gros que les compteurs qui annoncent habituellement le montant de chaque tirage est resté bloqué sur 999 millions. Mais c'est bien un jackpot historique à un milliard de dollars qui a suscité la fièvre acheteuse de millions d'Américains. Exemple, dans cette pharmacie, qui vend aussi bien des médicaments que des produits ménagers. C'est surtout le comptoir réservé aux tickets de loterie qui a fait le plein en cette journée.

Tamisha Joseph a joué une vingtaine de dollars pour la première fois de sa vie. Et comme tout jeune Américain, elle espère d'abord éponger ses dettes étudiantes. « Je vais d'abord rembourser mes frais de scolarité, aller à l'université à temps plein, aider ma communauté et les gens que j'aime et certainement me payer des vacances, détaille-t-elle. En tous les cas, je suis super excitée ! »

Une chance sur 302 millions

Les propriétaires, eux, se félicitent de l'affluence : « On fait le plein. On n'a jamais eu autant de clients en un an ! Ils sont super excités, ils commencent déjà à faire des plans d'achats de yachts et ils n'ont même pas encore joué ».

La probabilité de gagner est d'environ une chance sur 302 millions, presque autant que celle de se prendre un astéroïde sur la tête. Mais comme dit l'adage: « 100 % des gagnants ont tenté leur chance ».