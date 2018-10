A la Une: arrivée de la «caravane» humaine de migrants honduriens au Mexique

A la Une de nombreux journaux d’Amérique centrale et des États-Unis, les photos de la « caravane » de migrants honduriens bloqués à la frontière guatémaltèque, puis traversant le fleuve Suchiate, pour arriver, 38 kilomètres à pied plus tard, dans la ville de Tapachula, dans l’État du Chiapas, au Mexique. Le quotidien hondurien La Prensa raconte que les plus de 5 000 personnes installées dans le parc de la ville ont voté hier soir à main levé pour continuer leur périple vers le Nord, dès ce lundi matin.

Problème : si depuis son entrée au Mexique par la frontière guatémaltèque, la caravane a été escortée sans violence par la Police nationale, les ordres pour les jours qui viennent sont de ne pas laisser sortir les migrants de la ville de Tapachula explique le journal mexicain Cuarto Poder. Pas question de les arrêter, mais reste à voir comment la situation va évoluer si les Honduriens devaient être empêchés de continuer leur marche.

La dangerosité du périple en décourage certains

En cause, les complications médicales dues à la faim, la soif, la fatigue et les blessures aux pieds notamment. Mais aussi, et c'est le journal mexicain La Razon qui l'avance : les migrants subiraient des violences de la part de leurs propres leaders au sein de la caravane. Plusieurs personnes -on le voit dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux- sont frappées ou électrocutées à coups de taser par les coordinateurs du groupe, quand elles ne suivent pas les ordres ou ne restent pas en rang.

Toujours selon le journal, certains Honduriens ont donc déserté la caravane et accepté les offres d'hébergement des autorités mexicaines, voire, demandé l'asile. Le gouvernement mexicain indique que sur les 1 028 demandes reçues, 346 ont obtenu le statut de réfugié.Le gouvernement du Honduras quant à lui, toujours cité par La Prensa hondurienne, déclare qu’une vingtaine de personnes auraient rebroussé chemin ce week-end par bus ou avion.

Mais pour l'instant, la majorité se dit déterminée à continuer d'avancer vers les États-Unis : dans le journal mexicain La Razon, une jeune femme, Natalia qui voyage avec son bébé, témoigne : « Si les choses se compliquent, je pourrais faire le choix de m'installer au Mexique. Mais ce qui est sûr c'est que je ne rentrerai jamais au Honduras, dit-elle, plutôt mourir ici que là-bas ».

Donald Trump menace de couper les aides financières aux pays d’Amérique Centrale

« Le ton de Donald Trump au sujet de la caravane n'est pas le bon » estime le Dallas News, « mais il a raison de remettre en cause les aides financières versées aux pays d'origine » conclue le journal, qui rappelle que les États-Unis ont versé plus de 883 millions de dollars au Guatemala, au Salvador et au Honduras pour les aider à se développer. Référence faite aux tweets du président américain qui a menacé de couper l'aide au développement si les pays de départ et de transit de la caravane ne l'empêchent pas d'atteindre la frontière américaine. Donald Trump qui a dernièrement écrit, toujours sur Twitter : « Les gens doivent d'abord faire demande d'asile au Mexique, s'ils ne le font pas, les États-Unis les rejetteront. »