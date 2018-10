Colis suspects: en meeting pour les «midterms», Trump retient ses coups

• Quels ont été les réactions aux Etats-Unis ?

A la télévision ou sur les réseaux sociaux, on avait l’impression que les commentateurs n’étaient pas vraiment surpris par tous ces colis piégés. En substance, le climat est si délétère aux Etats-Unis, les Américains sont tellement divisés et les appels à la violence sont si fréquents, qu’il ne s’agit finalement que d’un palier supplémentaire. La réaction la plus attendue était bien sûr celle de Donald Trump, et le président a voulu lancer un appel solennel à l’unité. Pas une franche réussite a priori. « Les paroles du président sonnent creux en attendant qu’il annule ses autres déclarations cautionnant des actes de violences », ont par exemple réagi les leaders démocrates au Congrès.

Dans la journée, on a ainsi vu resurgir plusieurs déclarations ou vidéos illustrant comment Donald Trump aurait contribué à attiser la haine et la violence qui gangrènent le pays. Dans l’autre camp, les conservateurs sont eux aussi passés à l’offensive. Des animateurs ou chroniqueurs très populaires ont envisagé que ces colis piégés avaient été envoyés non pas pour blesser quiconque, mais seulement pour nuire au président, pour victimiser ses opposants, et pour détourner l’attention des bons résultats économiques ou du péril d’une invasion de migrants clandestins. Bref, ce serait pour une machination orchestrée par les libéraux, c’est-à-dire les gens de gauche. G.P.