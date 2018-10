A la Une: aux États-Unis, la visite controversée de Donald Trump à Pittsburgh

La radio publique américaine, NPR, rappelle que le maire de la ville, Bill Peduto, avait demandé au président américain d'attendre la fin des cérémonies (qui vont durer plusieurs jours) pour venir. « L’attention doit être portée aux familles des victimes, pas à une visite présidentielle » a-t-il déclaré.

« Mr le président vous n'êtes pas le bienvenu tant que vous ne dénoncerez pas le nationalisme blanc. » Lettre écrite par des leaders de la communauté juive et progressiste de Pittsburgh, qui font partie de l’association Bend The Arc, et qui accusent le président d'être en partie responsable de la violence politique, antisémite et raciste qui monte dans la pays.

Donald Trump a rejeté en bloc ces accusations hier soir à la télévision, réitérant l’argument que ce sont les médias qui sont responsables d’avoir instauré un climat de division. Interviewé par la chaîne conservatrice Fox News, il a notamment rappelé que sa fille - mariée à Jared Kushner, de confession juive - s'est convertie au judaïsme, et que lui-même est très apprécié en Israël depuis qu’il a déménagé l'ambassade américaine à Jérusalem.

Selon une enquête publiée par le New York Times, l'antisémitisme aux États-Unis est en tout cas bien présent et visible sur les réseaux sociaux. Le journal a recensé, entre autres, plus de 12 000 publications sur Instagram sous le hashtag Jews911, prétendant que les juifs seraient responsables du 11 septembre.

Et le journal de rappeler que Cesar Sayoc, l'auteur des colis piégés envoyés à des leaders démocrates la semaine dernière, s'était radicalisé en ligne, sur Twitter et Facebook à force d'être bombardé de messages partisans. Le journal dénonce « l'incapacité de ces géants du net à contrôler les contenus qui incitent à la haine », et donc d'être « en partie responsables de la montée des extrêmes aux Etats-Unis. »

Caravane de migrants : 5 200 soldats américains envoyés à la frontière mexicaine

Annonce du général de l’aviation Terrence J.O’Shaughnessy -confirmée par Donald Trump- de l’envoi de 5 200 soldats supplémentaires à la frontière mexicaine, d’hélicoptères et de bobines de barbelés.

Un déploiement « en cours » destiné à « renforcer » la frontière du Texas dans un premier temps, puis de l’Arizona et de la Californie. Selon le Washington Post, « le déploiement d’un aussi gros contingent de soldats à la frontière est sans précédent en temps de paix ».

« C'est un usage inapproprié de nos forces armées » juge dans Politico, Kelly Magsamen, spécialiste de la sécurité au Pentagone sous les présidences de George Bush et Barack Obama. Elle se dit choquée par le nombre total de militaires qui serait ainsi atteint sur la frontière sud : 7000 soldats, l'équivalent du déploiement américain en Iraq et en Syrie contre l'Etat islamique.

« Je ne veux pas être cynique mais ça ressemble davantage à un coup politique en amont des élections » juge encore un vétéran de la marine dans ce journal politique.

Constat partagé par Shepard Smith, sur Fox News. Sur cette chaîne de télévision conservatrice il est rare d’entendre une critique si véhémente quant aux décisions de Donald Trump. L’animateur, célèbre pour avoir déjà manifesté plusieurs fois des idées à contre-courant de l’idéologique politique de sa chaîne, ridiculisait hier soir la décision de Donald Trump d’envoyer 5 200 soldats à la frontière sud : « Il n'y a pas d'invasion, pas de quoi s'inquiéter, nous sommes les Etats-Unis d'Amérique, on peut gérer. La caravane ne sera pas à la frontière avant deux mois, alors pourquoi envoyer des militaires la semaine prochaine? Parce que les élections de mi-mandat sont dans quelques semaines. »

En Bolivie : Evo Morales mise sur les routes fluviales vers l’Atlantique

Le président bolivien cherche toujours à développer son accès à la mer après le refus de la Cour Pénale Internationale d'obliger le Chili à accorder un accès maritime à son pays.

A la Une de La Razon, le premier acte présidentiel dans le cadre de son projet de construction d'un grand terminal portuaire public et souverain : la certification « internationale » de plusieurs ports qui se trouvent à l'Est de la Bolivie, sur ce canal naturel nommé Tamengo.

Trois ports situés dans les eaux fluviales boliviennes qui jusqu’à maintenant étaient « considérés comme des ports de réexpédition, ce qui alourdissait les coûts » explique El Deber, qui grâce à cette requalification administrative de « ports internationaux ».

Le but rappelle El Diario, c'est d'accroître le commerce international de la Bolivie, en limitant la dépendance à l'égard des ports chiliens. Le journal qui relate qu’au total 800 millions de dollars d'investissement sont nécessaires et qu'il reste des travaux à effectuer.

Brésil : première interview télévisée du président élu

Jair Bolsonaro a accordé sa première interview à TV Record, le deuxième plus grand diffuseur de télévision au Brésil, dirigé par le prêtre évangéliste et homme d’affaires Edir Macedo Bezerra, grand soutien de du président élu pendant sa campagne.

Interview décortiquée dans tous les médias brésiliens ce mardi matin. Il a remis l'accent sur ses priorités : la réforme des retraites, et la lutte contre la corruption et la criminalité. Il a également annoncé son souhait de nommer en tant que ministre de la Justice, le juge Sergio Moro, celui-là même qui a fait condamner l'ex-président travailliste Lula à 12 ans de prison dans l'affaire Lava Jato.

Il a également annoncé qu'il n'attendrait pas la transition pour presser les élus du Congrès à assouplir les lois sur le contrôle des armes à feu. Mais selon l'éditorialiste du journal Estadao le « ton belliqueux de la campagne a été mis de côté ».

Jair Bolsonaro a promis à la télévision que l'opposition politique serait respectée, la liberté d'expression aussi, mais que le « politiquement correct au Brésil… c’est terminé ».