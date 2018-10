A la Une: Donald et Melania Trump face à l’ire des habitants de Pittsburgh

Ce mardi, le couple présidentiel américain s’est rendu à Pittsburgh, trois jours après une tuerie dans une synagogue qui a coûté la vie à onze personnes. Une visite qui met en évidence les divisions au sein de la société américaine. C'est en tout cas l'opinion d'une bonne partie de la presse nationale. Un thème que l'on retrouve d'ailleurs en une du Washington Post et du New York Times. Cette visite de Donald Trump avait pour but d'unir la population après une tragédie sans précédent, mais elle a finalement eu l'effet inverse estime le Washington Post, puisqu'elle a provoqué des manifestations et la consternation d'une bonne partie des représentants locaux. Cette visite préparée à la dernière minute, contre l'avis du maire de Pittsburgh précise le quotidien, était vouée à l'échec. Sans itinéraire précis, sans soutien d'élus locaux ou de membres du Congrès, sans discours, ce déplacement a été organisé trop vite après la tragédie de samedi dernier, dans une ville majoritairement démocrate et qui n'a pas encore pansé ses plaies. Malgré un profil bas, le couple présidentiel n'aura réussi à provoquer qu'une chose estime le New York Times, l'union des habitants de cette ville contre le président américain.

Donald Trump envisage de mettre fin au droit du sol

C'est un tweet matinal du président américain qui a réussi à créer l'union contre lui. Donald Trump envisage de mettre un terme au droit du sol, c'est-à-dire le droit à la nationalité américaine pour les enfants nés sur le sol américain de parents sans documents, c'est-à-dire de parents considérés comme des immigrants illégaux. Dans son message sur les réseaux sociaux, Donald Trump estime pouvoir le faire par un simple décret, précise Politico. Et pour une fois l'ensemble de la classe politique américaine rejette cette éventualité.

Politico estime qu'il s'agit là d'une sortie médiatique de Donald Trump pour tenter de rallier encore plus d'électeurs à sa cause à moins d'une semaine des élections de mi-mandats. Mais le véritable débat selon la revue politique est : est-ce que le président américain a le pouvoir, par un simple décret, de mettre fin à ce droit du sol ? Et selon toute vraisemblance, il semblerait que non comme l'explique de nombreux élus et juristes dans les colonnes d'un autre article de Politico. Il faudrait pour cela procéder à des changements constitutionnels et il semble peu probable que le Congrès américain suive Donald Trump dans cette direction conclue la revue.

Au Brésil : clap de fin pour le ministère de l’Environnement

Après son élection dimanche dernier, Jair Bolsonaro commence à donner des précisions sur la manière dont il souhaite gouverner, lui qui prendra ses fonctions le 1er janvier prochain. Et comme il l'avait déjà annoncé durant la campagne de l'entre-deux tours, Jair Bolsonaro compte bien supprimer le ministère de l'Environnement et le rattacher à celui de l'agriculture, détaille ce matin le Jornal do Comercio. Une solution qui irait de pair avec la sortie du traité de Paris sur le climat croit savoir le quotidien. Onyx Lorenzoni, pressenti pour devenir le futur chef de cabinet de Jair Bolsonaro confirme également dans les pages du journal qu'il y aura entre quinze et seize ministères, pas plus. Alors qu'actuellement le gouvernement de Michel Temer en compte vingt-cinq. Avec ces précisions le camp de Jair Bolsonaro veut mettre un terme aux rumeurs selon lesquels il comptait multiplier les ministères pour les offrir à des partenaires politiques explique le quotidien économique brésilien.

Coupure géante d’eau prévue à compter d’aujourd’hui au Mexique

Les habitants de la région de la capitale vont devoir prendre leur mal en patience puisqu'une coupure d'eau est programmée à compter de ce mercredi. En tous quatre cent quatre-vingts quartiers de cette mégalopole vont connaître des restrictions ou des coupures d'eau précise El Universal. Le but étant de procéder à des opérations de maintenance du système de distribution d'eau. Une eau qui devrait être rétablie au plus tard le 8 novembre prochain. Mais en moyenne cette coupure ne devrait pas affecter plus de trois jours les habitants de l'agglomération de Mexico précise le quotidien, une agglomération qui compte plus de vingt-deux millions d'habitants tout de même.

Les services de renseignements vénézuéliens ont un nouveau directeur

Pour rappel, c'est au siège du SEBIN à Caracas que Fernando Alban, conseiller municipal de la capitale vénézuélienne et membre de l'opposition, se serait suicidé au début du mois d'octobre. Une mort qui avait soulevé un tollé national ainsi que les critiques de la communauté internationale. Ce matin on apprend donc la nomination d'un nouveau directeur du SEBIN, le général Manuel Ricardo Cristopher Figuera dans les pages d'EL Universal, sans que ne soit précisée la raison pour laquelle son prédécesseur a été écarté.

Le Tribunal suprême de justice vénézuélien en exil condamne Nicolas Maduro

Nicolas Maduro est condamné à dix-huit ans et dix mois de prison pour corruption et blanchiment d’argent, nous apprend ce matin Tal Cual. Un verdict qui n'a aucune valeur juridique, mais qui a tout de même été rendu par d'anciens magistrats vénézuéliens désormais en exil précise le site d'information. Une condamnation qui implique selon ces magistrats une destitution de son poste de président. Ce Tribunal suprême de justice en exil demande donc à l'armée de procéder à l’arrestation de Nicolas Maduro.