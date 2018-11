A la Une: Donald Trump toujours plus offensif sur l’immigration

Le président américain emploie sa rhétorique anti-immigration pour tenter de rallier des électeurs à sa cause à cinq jours des élections de mi-mandat. « Trump multiplie les déclarations raciales clivantes dans un espoir de rallier des partisans pour les midterms », titre ce matin le Washington Post. Le quotidien revient sur le dernier meeting de campagne du président américain durant lequel il n’a eu de cesse de marteler sur le thème de l’immigration. Selon lui, l’arrivée des caravanes de migrants est une dangereuse invasion, rapporte le quotidien.

Si jamais ces migrants venaient à jeter des pierres une fois arrivés à la frontière, ils pourraient se faire tirer dessus par les troupes qui vont être déployées à la frontière, a-t-il prévenu. « Si vous ne souhaitez pas que l’Amérique soit envahie par une masse d’immigrants illégaux et des caravanes géantes, vous feriez mieux de voter républicain ». Une rhétorique employée par de nombreux candidats républicains soutenus par la Maison Blanche, même si quelques voix s’élèvent au sein du parti conservateur pour dénoncer cette dérive, notamment le gouverneur de l’État de l’Ohio et ancien candidat à la primaire républicaine John Kasich.

Ce dernier critique notamment une vidéo postée par le président sur les réseaux sociaux. Vidéo dans laquelle apparaît un certain Luis Bracamontes, un ressortissant mexicain expulsé des États-Unis à deux reprises et qui vient d’être condamné à la peine de mort pour avoir tué deux officiers des forces de l’ordre en 2014. Une vidéo qui laisse penser que ce meurtrier faisait partie d’une caravane de migrants. Pour John Kasich, cité dans les pages du Washington Post, Trump a franchi une limite, notamment éthique. Une vidéo toxique, à la limite du racisme selon lui et selon de nombreux candidats et élus démocrates. Rien de plus normal, selon le New York Times, qui rappelle dans son éditorial que Donald Trump est actuellement en mode « combat » dans cette campagne électorale, tout comme en 2016, lorsqu’il multipliait les dérapages verbaux, rappelle le quotidien.

Le Brésil compte déménager son ambassade d’Israël à Jérusalem

Moins d’une semaine après son élection, Jair Bolsonaro, le nouveau président brésilien, annonce un changement de cap dans la politique étrangère de son pays puisqu’il a confirmé, comme il l’avait annoncé durant la campagne électorale, son souhait de transférer l’ambassade du Brésil en Israël à Jérusalem. Tout comme un certain Donald Trump qui a reconnu en décembre dernier Jérusalem comme capitale d’Israël, détaille Globo. Il a également confirmé que son pays ne reconnaîtrait pas la Palestine comme État et qu’il comptait faire déménager la représentation de la Palestine qui est actuellement à Brasilia.

Le quotidien confirme par ailleurs la présence du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu à l’investiture de Jair Bolsonaro. Et puis autre information également développée dans les pages de Globo : finalement, il semblerait que le nouveau président brésilien ne fusionne plus le ministère de l’Environnement avec celui de l’Agriculture, une éventualité qui faisait craindre le pire dans le camp des écologistes.

L’Assemblée générale de l’ONU adopte une résolution appelant à la levée de l’embargo contre Cuba

Une résolution non contraignante, il faut le préciser. Une résolution qui signifie « un non catégorique au blocus financier, économique et commercial » imposé par les États-Unis, estime ce vendredi Granma. Seuls deux pays ont voté contre : les États-Unis bien entendu et Israël, comme à son habitude, rappelle le quotidien officiel. Pour rappel, c’est la vingt-septième fois que l’Assemblée générale de l’ONU appelle à la levée de cet embargo en place depuis 1962, soit cinquante-six ans.

Les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre Cuba, le Nicaragua et le Venezuela

Une information que l’on retrouve en Une du Nuevo Herald. Selon John Bolton, conseiller à la sécurité nationale à la Maison Blanche, les États-Unis envisagent sérieusement ces nouvelles sanctions. Concernant Cuba, il s’agirait notamment de permettre aux Américains d’origine cubaine dont les propriétés ont été saisies lors de la révolution castriste de poursuivre devant des cours fédérales l’État cubain pour obtenir des dédommagements.

John Bolton, lors d’un discours prononcé le 1er novembre à Miami, a assuré que son pays comptait adopter une position encore plus dure à l’égard de Cuba, tout comme le Venezuela et le Nicaragua. Des sanctions qui n’auront aucun impact, estime le président vénézuélien Nicolas Maduro, peut-on lire dans les pages d’El Nacional.