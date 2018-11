La Banque mondiale se veut optimiste sur la crise migratoire Venezuela-Colombie

Plus d'un million de Vénézuéliens ont émigré en Colombie, 750 000 au cours des neufs premiers mois de 2018 selon les autorités colombiennes. Les Vénézuéliens fuient la crise économique de leur pays, l'hyperinflation, les pénuries et la situation économique bloquée. La Banque mondiale a rendu public vendredi 2 novembre un rapport sur cette crise migratoire d'une ampleur inégalée en Amérique latine.

Avec notre correspondate à Bogotá, Marie-Eve Detoeuf

Les migrants vénézuéliens arrivent par milliers tous les jours. La Colombie doit leur assurer aide d'urgence, santé, éducation, logement, emploi. Un défi gigantesque pour un pays où les services publics sont précaires. Le rapport de la Banque mondiale le rappelle. Mais l'organisme multilatéral se veut optimiste.

« Gérer les tensions entre les communautés de migrants et les communautés qui les accueillent présente bien des défis, estime le vice-président de l'institution Jorge Familiar. Mais si on sait les affronter, ces défis, la situation est porteuse à moyen et à long terme d'opportunités, de développement et de croissance. »

Appel à l'aide

A court terme, la Colombie devra consacrer près d'un demi-point de son produit intérieur brut aux migrants. Le président Ivan Duque voudrait obtenir de la communauté internationale une aide financière et politique.

« La crise va continuer tant que sa cause originelle reste en place, à savoir la dictature au Venezuela. Et la communauté internationale doit mobiliser toutes les ressources multilatérales diplomatiques et politiques à sa disposition pour isoler et en finir avec cette dictature. »

Un défi de plus.