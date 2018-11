Midterms aux Etats-Unis: les défis qui attendent maintenant le parti démocrate

♦ Les nouveaux visages démocrates

La reprise de la Chambre des représentants est une précieuse victoire qui permet de faire émerger un Congrès plus jeune, plus féminin et plus représentatif de la diversité américaine.

En témoigne l’élection dans le Michigan et le Minnesota de deux trentenaires musulmanes qui font pour la première fois leur entrée au Congrès : l’avocate Rashida Tlaib, de parents réfugiés palestiniens, et la militante Ilhan Omar, née en Somalie. Cette dernière a fui la guerre à l'âge de huit ans et vécu enfant dans des camps de refugiés avant d’émigrer aux États-Unis. Située à la gauche du parti démocrate, elle prône une éducation gratuite, une réforme du système judiciaire et un accès au logement pour tous.

Large victoire également de la nouvelle sensation de l’aile gauche du parti démocrate. À 29 ans, Alexandria Ocasio-Cortez devient la plus jeune élue du Congrès. Fille d’une femme de ménage portoricaine, elle a mené une campagne très à gauche, pro-immigration, tout en refusant les financements des grands donateurs habituels.

C’est aussi la victoire, pour la première fois, d’une Amérindienne homosexuelle, Sharice Davids, sur les terres conservatrices du Kansas. Et dans le Colorado, un démocrate Jared Polis devient le premier gouverneur ouvertement homosexuel. Il a d’ailleurs deux enfants avec son compagnon.