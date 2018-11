Midterms aux Etats-Unis: la Floride joue les prolongations

Quatre jours après la tenue des élections pour le gouverneur et le sénateur de Floride, un recomptage des voix a été ordonné samedi 10 novembre, les écarts entre les principaux candidats étant trop infimes pour déterminer un vainqueur avec certitude. Cet épisode rappelle évidemment la présidentielle de 2000, quand il avait fallu attendre cinq semaines pour savoir qui de George W. Bush ou de Al Gore avait remporté cet État et devenait président des États-Unis. L’enjeu est cette fois-ci seulement local, mais il reste décisif tant la Floride joue le rôle de baromètre de la politique américaine.

Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier

Donald Trump avait jeté toutes ses forces dans la bataille pour soutenir ses candidats en Floride, et c’est donc à eux qu’il avait réservé ses premières félicitations, dès que leur victoire avait été envisagée. Mais le président américain était allé trop vite en besogne, tout comme le candidat démocrate au poste de gouverneur, qui avait d’abord reconnu sa défaite.

Finalement, alors que le dépouillement s’est poursuivi dans une certaine confusion notamment à cause des nombreux votes par correspondance, il s’avère que les écarts sont infimes dans six scrutins, en premier lieu pour les postes de sénateur et de gouverneur. Dans le premier cas, il y a seulement 0,15% de différence entre le républicain Rick Scott et le sortant Bill Nelson, séparés par 12 000 voix sur plus de 8 millions de suffrages. Pour le gouvernorat, il y a aussi moins de 0,5% entre le très trumpiste Ron DeSantis et le démocrate Andrew Gillum, là encore suffisant pour déclencher automatiquement un recomptage.

Dans de nombreux cas, celui-ci devra se faire à la main, et les experts envisagent des tas de petites batailles autour de chaque bulletin ambigu. Les responsables se préparent à travailler jour et nuit : la loi leur impose que le résultat final soit fourni jeudi 15 après-midi, ou trois jours plus tard s’il y a besoin de suppléer les machines.