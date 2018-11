Incendies en Californie: face aux abris bondés, des sinistrés livrés à eux-mêmes

Les abris de la région de Paradise sont tous bondés. Certains des sinistrés les plus vulnérables se retrouvent à la rue. Une centaine d’entre eux ont trouvé refuge sur parking de supermarché à Chico, non loin de Paradise.

Avec notre envoyé spécial à Chico, Eric de Salve

Au milieu des voitures sur un parking de supermarché, une centaine de sinistrés californiens dorment sous des tentes faute de place dans des abris bondés.

Parmi eux, Donald et sa femme. Depuis que leur maison a brûlé, ce couple de chômeurs est à la rue avec trois enfants, dont un bébé de 14 mois. « On est là sur ce parking. Nous n'avons rien à part ma voiture et mes enfants. On va rester ici en attendant qu'ils éteignent le feu et qu'ils comptent les morts. Oh mon Dieu ! Il y a eu beaucoup de morts, vraiment beaucoup. »

A ses côtés, son ami Glen a aussi trouvé refuge sur ce parking de supermarché. Ce retraité de 62 ans tremble encore quand il raconte cette nuit d'enfer lorsque le feu a totalement détruit sa ville de Paradise.

« C'était terrifiant. On a juste pris ce qu'on a pu. On a sauté dans le camion et on est parti. Il fallait pas traîner. Le feu arrivait si vite, on ne pouvait rien faire. On presque rien pu sauver. Une vie de travail, tout est parti. Comment vous voulez vous relever de ça ? On est venu ici parce qu'ils distribuent des aides. »

« Toute la Californie est en train de brûler »

Parmi les sinistrés, Alvaro travaillait dans maison de retraite de Paradise. « J’ai vécu à Paradise pendant 35 ans. Ma maison a brûlé. Et maintenant je suis ici. Pendant trois jours, j’ai dormi sur un tapis à la Croix Rouge. Et j’ai finalement une tente ici dans un champ devant le supermarché. Je ne sais pas combien de temps nous allons rester ici. J’avais un travail à Paradise mais je l'ai perdu. Tout a brûlé. Et j’étais à un an de la retraite. On avait tout ce qu'on peut espérer de la vie. Mais ça a brûlé. »

Alvaro ne cache pas son émotion. « Tout l’Etat de Californie est en train de brûler. Je pleure et je suis tellement triste. Je suis en colère aussi qu’il n’y ait aucune aide d’urgence. Je suis en colère contre l’Etat et contre Donald Trump. Parce qu’il s’en moque de la Californie. »

En l'absence d'aide de l'Etat, c'est l'Eglise de scientologie qui distribue gratuitement à ces sinistrés californiens des repas et des masques de protection contre la fumée épaisse et omniprésente.