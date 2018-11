Amazon s'installe dans le Queens à New York et près de Washington

Amazon a mis fin ce mardi 13 novembre au suspense. Le géant de la distribution en ligne annonce avoir choisi New York et la banlieue proche de Washington pour établir les bureaux de son deuxième quartier général après Seattle. Depuis un an, Amazon faisait monter les enchères entre de nombreuses villes aux Etats-Unis, promettant des dizaines milliers d'emplois en échange de millions de dollars d'aides et de déductions fiscales.

De notre correspondant aux Etats-Unis, Eric de Salve

Lorsque Amazon lance les enchères l'année dernière pour l'installation de son deuxième quartier général, plus de 200 villes américaines se lancent dans une compétition effrénée. Ces municipalités rivalisent de propositions : déductions fiscales, aides financières, constructions d'infrastructures urbaines pour attirer le mastodonte mondial de la distribution en ligne.

Il faut dire qu'en s'installant, Amazon promet la création de 50 000 emplois, 5 milliards d'investissements dans ses bureaux et des centaines de millions de retombées économiques. Finalement, ce mardi 13 novembre, Amazon confirme avoir retenu non pas une mais deux localités : Long Island City dans le Queens à New York, juste en face de Manhatan, capitale financière des Etats-Unis ; et Arlington en Virginie du Nord, près de Washington, cœur du pouvoir américain. « Nous sommes très enthousiaste. Ces deux sites vont permettre d'attirer des talents du monde entier », a déclaré Jeff Bezos, PDG d'Amazon et homme le plus riche du monde.

En échange de cette installation, Amazon a obtenu plus de 1,5 milliard de dollars d'avantages fiscaux de New York... et plus de 500 millions d'aides en Virgnie. « C'est l'un des investissements les plus importants et les plus discutés des Etats-Unis », s'est rejoui le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo. Moins enthousiaste, de nombreux élus locaux craignent que l'arrivée d'Amazon ne fasse exploser les prix du logement.