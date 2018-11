Mexique: une caravane de migrants arrive à la frontière américaine

Quelque 1 500 migrants de la caravane décriée par Donald Trump sont arrivés à la frontière avec les Etats-Unis. Ces migrants partis à pied et en bus d’Amérique Centrale il y a un mois se regroupent dans la ville frontalière de Tijuana au Mexique. Malgré les menaces de Donald Trump et le déploiement de 5 000 soldats américains le long de la frontière, la plupart d'entre eux espèrent passer aux Etats-Unis.

Avec notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve

Tout au long de la semaine, ils sont arrivés par grappe, en bus, avec l’aide d’ONG locales, souvent épuisés. Ce jeudi, ils étaient environ 1 500 et 2 000 autres toujours en route parfois avec enfants doivent les rejoindre dans les prochains jours. Tous se regroupent à Tijuana au Mexique, le poste-frontière le plus fréquenté des Etats-Unis. Ils ont cheminé sur 4 000 km depuis l’Amérique Centrale essentiellement du Honduras, fuyant les violences et la pauvreté. Un périple de plus d’un mois pendant lequel ils ont remonté tout le Mexique dans l’espoir d’entrer aux Etats-Unis.

Mais pour le moment, tous se heurtent à une frontière à la sécurité très renforcée. Pendant la campagne de mi-mandat, Donald Trump les a plusieurs fois menacés, les accusant d’être des criminels, des violeurs et des gangsters. Le président américain a signé un décret la semaine dernière restreignant les possibilités de demande d’asile et a également fait appel à l’armée. Plus de 5 000 soldats ont été dépêchés en renfort aux effectifs de police. Et pour les empêcher de passer les murs, grilles et barricades le long de la frontière ont été renforcées à coup de bloc de béton et de barbelés. Huit migrants de la caravane ont tenté de franchir la frontière illégalement et ont été immédiatement arrêtés.