Argentine: on a retrouvé l'épave du sous-marin «San Juan»

C’est une immense émotion qui a secoué le pays, quand les Argentins, dans la nuit, ont appris la nouvelle. On a retrouvé le sous-marin ARA San Juan, à peine plus de 24 heures après l’hommage national qui a été rendu, jeudi 15 novembre, aux 44 membres de l’équipage du submersible disparu un an plus tôt. La marine l’a annoncé dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, après en avoir informé les familles des sous-mariniers.

L'intervention d'Ocean Infinity

C’est d'ailleurs grâce à elles que les recherches n’ont pas été abandonnées et ont fini par aboutir. Dans les premiers mois qui ont suivi la disparition du San Juan, une véritable armada internationale s’était déployée au large des côtes du sud de l’Argentine pour retrouver le navire. Faute de résultats, les bateaux étrangers se sont progressivement retirés et, en juin 2018, la marine argentine a affirmé ne pas avoir les moyens de continuer. Mais les familles ont insisté et le gouvernement, après avoir lancé un appel d’offres international, a désigné une entreprise américaine aux compétences reconnues, Ocean Infinity, pour reprendre les recherches.

Une implosion ?

Et c’est elle qui a finalement localisé le sous-marin, à 800 mètres de profondeur en un lieu proche de son dernier message. Le commandant du San Juan avait alors alerté sur un problème à bord. On pense que, suite à une entrée d’eau, un incendie s’est produit et que le submersible a implosé avant de couler à pic. On en saura plus bientôt, si on peut récupérer l’épave.