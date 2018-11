A la Une: Californie, seulement 65% du «Campfire» est maitrisé

L’incertitude demeure sur le sort des habitants. Dans la ville de Paradise, près de 1 000 personnes sont toujours portées disparues. Du coup, le Los Angeles Times se demande : est-ce que tous ces gens sont morts dans les flammes ? Est-ce vraiment possible ? Les autorités en doutent, mais ne peuvent pas non plus donner de chiffres plus exacts. La situation reste évolutive, a déclaré le Sheriff du comté de Butte, Kory Honea.

Pour les survivants, c’est une épreuve terrible. Ils comptent sur eux-mêmes et sur l’aide de leurs voisins. Exactement, mais aussi sur leur foi. C’est à lire dans un reportage du San Francisco Chronicle. Les églises deviennent des lieux de rassemblement pour partager la douleur d’avoir perdu un proche ou une maison - ou les deux. Le pasteur de l’église Alliance Church de Paradise fait le tour des paroisses. Il peut très bien comprendre ce que ressentent les fidèles, car lui-même a perdu sa maison.

L’incendie, un défi également pour les journalistes

La directrice de la rédaction du San Francisco Chronicle, Audrey Cooper explique qu’elle couvre les incendies en Californie depuis 20 ans. Et aucun feu de forêt ne se ressemble. Ce qui a changé aussi c’est les mesures de sécurité. Les reporters envoyés sur place portent tous des vêtements de protection contre le feu. Et ils sont en contact avec les habitants, ceux qui ont dû fuir leur maison et qui demandent aux journalistes de regarder si elle est encore debout. Et puis n’oublions pas, conclut la rédactrice en chef, que nous voulons informer mais aussi partager nos sentiments et nos interrogations. Par exemple sur le lien entre le changement climatique et les incendies à répétition, écrit Audrey Cooper.

En tout cas pour la presse canadienne, ces incendies risquent de devenir encore plus fréquents dans l’avenir. D’après le journal Le Devoir, les incendies « constituent que le prélude des impacts dévastateurs qui se manifesteront de plus en plus au cours des prochaines décennies, au fur et à mesure que les bouleversements du climat planétaire se feront sentir avec plus de violence ». Et le quotidien de poursuivre : « Ces incendies meurtriers, qui se répètent avec une régularité inquiétante depuis quelques années, démontrent non seulement l’urgence d’agir pour lutter contre les changements climatiques, mais aussi de s’adapter aux impacts déjà bien réels du réchauffement. »

Des manifestations contre la caravane des migrants à Tijuana

C’est à la Une du journal La Razon. La tension est montée d’un cran dans cette ville près de la frontière américaine. Hier, 500 Mexicains sont descendus dans la rue pour protester contre l’arrivée de la caravane des migrants. « Plus jamais de caravane, dehors les Honduriens », voilà deux des slogans scandés par les manifestants qui agitaient des drapeaux mexicains et tentaient d’envahir le centre d’accueil des migrants. La police a dû intervenir et protéger le centre d’accueil.

Le Brésil bientôt privé de médecins cubains

Le président élu Jair Bolsonaro a encore une fois défendu sa position concernant les médecins cubains qui travaillent au Brésil. « Nous ne pouvons plus admettre d'esclaves cubains au Brésil et nous ne pouvons plus alimenter la dictature cubaine », a-t-il affirmé hier, cinq jours après la décision de La Havane de rappeler les médecins qui exerçaient au Brésil. Mercredi dernier, Cuba avait annoncé la fin de sa participation au programme « Mais medicos » (plus de médecins). Les autorités avaient justifié leur décision en invoquant des « déclarations menaçantes » de Jair Bolsonaro.

Le président élu avait entre autres conditionné la présence de ces médecins au passage de tests de compétence et au versement intégral de leur salaire. Sachant qu’une grande partie de leur salaire est versé au gouvernement cubain. En tout cas, le retrait de ces 8 000 médecins jusqu’à la fin de l’année suscite un grand débat au Brésil. Face aux risques de pénurie dans le secteur de la santé, l’association brésilienne de médecins se tourne vers l’armée et propose que des médecins militaires remplacement les collègues cubains. C’est à lire dans la Folha de Sao Paulo.

Michelle Obama en tournée de promotion de ses mémoires

La tournée pour promouvoir Becoming (Devenir) est un véritable succès. Partout où Michelle Obama se présente, dans les stades ou dans les salles de spectacle, elle affiche complet. Le Washington Post publie un reportage sur cet engouement, cette nouvelle « Obamania ». Les produits dérivés comme les tasses ou les T-shirts avec l’ancienne First Lady se vendent comme des petits pains. Le public qui se rend à la présentation de ses mémoires – sous forme de conversation avec une animatrice ou un animateur – « adore tout simplement Michelle Obama », écrit le Washington Post. Pour ces gens-là, c’est comme si elle n’a jamais quitté la Maison Blanche. Michelle Obama sera d’ailleurs à Paris le 5 décembre 2008. Les quelque 4 000 places pour assister à la soirée ont été vendues en moins de 24 heures.