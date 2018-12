Données personnelles: l'hôtelier Marriot et ses 500 millions de clients piratés

Les données personnelles d’environ 500 millions de clients de la chaine hôtelière Marriott ont été piratées à travers le monde. C’est ce qu’a annoncé le géant mondial de l'hôtellerie ce vendredi. Le groupe américain a révélé que des personnes non autorisées avaient eu accès aux informations contenues dans son vaste fichier de réservation.

De notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Nous regrettons profondément cet incident et faisons tout notre possible pour soutenir nos clients », a fait savoir le patron de Marriott dans un communiqué. La base de données du système de réservation de la chaine hôtelière a été visitée par un inconnu qui a copié, et a commencé à retirer les informations qu’elle contenait.

Les données étaient cryptées mais le groupe Marriott n’exclue pas que les éléments nécessaires pour déchiffrer ces renseignements puissent avoir été dérobés. Les noms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de passeport, date de naissance, sexe de près de 500 millions de clients de la chaine hôtelière pourraient avoir été manipulés, et ce depuis quatre ans.

Dans certains cas, les numéros des cartes de crédit et leur date d’expiration ont aussi été saisis. Une enquête a été ouverte et le groupe hôtelier assure qu’il va contacter au plus vite les personnes concernées par le vol de leurs données personnelles. Si des clients européens ont été victimes de ce piratage, le groupe américain s’expose à de fortes amendes : depuis mai dernier, un règlement communautaire sanctionne les entreprises dont les failles de sécurité mettent en danger les données de leurs utilisateurs.